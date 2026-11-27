Nach der Niederlage gegen Philadelphia Eagles kritisiert Jerry Jones die Dallas Cowboys scharf. Die Bilanz von 5-7 macht die Playoff-Chancen zunichte, trotz starker Offensive.

Dallas Cowboys stehen kurz davor, bereits zum dritten Mal in Folge die Playoffs zu verpassen. Diese Situation resultiert aus einer überraschenden Niederlage gegen die Philadelphia Eagles, die die Franchise jetzt mit einer Bilanz von 5-7 auf den dritten Platz in der NFC East katapultiert. Die Chancen auf einen Einzug in die Postseason sind durch diesen Verlust gegen den division-leading Gegner auf ein Minimum geschrumpft.

Jerry Jones reagiert schockiert auf den Sieg der Eagles

Eigentümer und General Manager Jerry Jones äußerte nach dem Spiel klare Worte der Enttäuschung über die aktuelle Leistung des Teams. Er beschreibt die Situation mit dem Wort betäubend und räumt ein, dass es sich um vernichtende Rückschläge handelt. Jones führt aus, dass jedes Detail hinterfragt werden muss, wenn man den Eindruck hat, Teile des Spiels hätten entschieden werden können, dies jedoch versäumt wurde. Seine Kritik zielt dabei explizit auf Head Coach Brian Schottenheimer ab.

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Der 84-Jährige betonte die Notwendigkeit der Selbstreflexion, da die Mannschaft die Gelegenheit nicht nutzte, das Spiel für sich zu entscheiden. Jones weist darauf hin, dass man den Blick auf die Fehler richten muss, statt externe Schuldige zu suchen. Diese fundamentale Kritik unterstreicht die Dringlichkeit der Lage für das Team, das aktuell auf Position drei der Division liegt.

Schottenheimer verteidigt die Mentalität der Spieler

Brian Schottenheimer steht mit einer Bilanz von 12-16-1 da, seit er im Januar 2025 zum Head Coach ernannt wurde. Nach zwei Jahren als Offensive Coordinator trägt er nun die Verantwortung für das gesamte Team. Er macht sich jedoch keine Sorgen um seine eigene Jobsecurity, sondern konzentriert sich vollständig auf die Spieler in der Umkleidekabine. Schottenheimer erklärt, dass die Enttäuschung darin liegt, die Chance in allen drei Spielphasen nicht genutzt zu haben.

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Der 53-Jährige legt das Versagen als kollektives Problem des Football-Teams dar und nimmt die Verantwortung für die nicht ergriffenen Möglichkeiten auf sich. Seine Priorität liegt eindeutig bei den Athleten, die unter dem Druck der misslungenen Leistungen leiden. Er sieht die Schwäche im Umgang mit entscheidenden Momenten als Hauptursache für den aktuellen Stand der Dinge.

Star-Offensive kann schwache Defensive nicht kompensieren

Die Dallas Cowboys besitzen in dieser Saison die beste Offensive der Liga gemessen an Yards und erzielten Punkten. Javonte Williams liefert mit 860 Rushing Yards und zwölf Touchdowns eine Karriere-besten Saison ab. Das Receiver-Duo bestehend aus CeeDee Lamb und George Pickens gehört zur absoluten Weltspitze und hat gemeinsam über 2000 Receiving Yards sowie 15 Touchdowns erzielt.

Trotz dieser offensiven Dominanz steht die Defensive mit den schlechtesten Werten in zugelassenen Punkten und Yards da. Star-Quarterback Jared Prescott und die Angriffsspieler können den Mangel an Schutz auf der eigenen Seite nicht ausgleichen. Erstrundenpick Caleb Downs zeigt als Rookie eine überragende Leistung, reicht jedoch nicht, um das gesamte Defensivsystem zu retten.

Entscheidendes Matchup gegen Seattle Seahawks steht an

Eine weitere Hürde ist die Unfähigkeit des Teams, in dieser Saison zwei Spiele hintereinander zu gewinnen. Dies gilt als klarer Indikator dafür, dass das Team nicht Playoff-würdig ist. Jared Prescott fordert, dass das Team sich eine Auszeit gönnt, um neu durchzustarten. Die Spieler müssen individueller und als Einheit entschlossener agieren, um ihre Chancen zu maximieren.

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Kommende Woche wartet der Super-Bowl-Sieger aus Seattle, die Seahawks, als Gegner. Ein weiterer Verlust würde alle Hoffnungen auf die Endrunde endgültig begraben. Dallas muss beweisen, dass es sich von der Niederlage gegen Philadelphia erholen kann, um noch eine mathematische Chance zu erhalten.