Dallas Mavericks: Verletzungsmisere hält an

Die Dallas Mavericks kämpfen mit einer sich verschärfenden Verletzungsmisere. Center Daniel Gafford fällt für mindestens sechs Wochen aus, nachdem er sich das Innenband im Knie gerissen hat. Dies kommt zu einem ohnehin schon schwierigen Zeitpunkt, da Anthony Davis und Dereck Lively II bereits länger verletzt sind. Derartige Ausfälle stellen die Mavericks vor große Herausforderungen, die sie jedoch bisher mit Siegen gegen Top-Teams bewältigen konnten.

Die Fans der Dallas Mavericks müssen den nächsten Schock verdauen. Dem Team gehen die Spieler langsam aus. Center Daniel Gafford wird aufgrund einer schweren Verletzung des Innenbandes (MCL) im rechten Knie mindestens sechs Wochen pausieren müssen. Dies berichteten Quellen gegenüber am Donnerstagabend. Gafford zog sich die Verletzung während der Niederlage gegen die Sacramento Kings am Montag zu.

Am darauffolgenden Tag gab das Team bekannt, dass er in zwei Wochen erneut untersucht werden soll.Gafford wandte sich am Donnerstag mit einem kurzen Post auf Instagram an seine Fans: 'Wartet auf mich... Bin bald zurück.' Die Schwere seiner Verletzung bedeutet, dass die Mavericks nach der All-Star-Pause auf ihre drei besten Big Men verzichten müssen.Anthony Davis, der als Teil des Rückkehrpakets im Luka-Doncic-Trade nach Dallas kam, wird wohl noch mindestens vier Wochen ausfallen. Die Mavericks gehen bei seiner Genesung von der Adduktorenverletzung im linken Bein, die er bei seinem Debüt für Dallas erlitt, vorsichtig vor. Der bisherige Starting Center Dereck Lively II fehlt bereits seit einem Monat aufgrund eines Ermüdungsbruchs im rechten Knöchel und trägt weiterhin einen Gehgips. Auch der Ersatz-Center Dwight Powell hat die letzten 14 Spiele wegen einer Hüftzerrung verpasst.Trotz der Verletzungsmisere gelang es den Mavericks, zwei Siege in Folge gegen die Golden State Warriors und die Miami Heat einzufahren. Dabei startete der 2,01 Meter große Two-Way-Player Kessler Edwards als Center und überzeugte in dieser ungewohnten Rolle





