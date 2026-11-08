Damen-Basketball: Deutschland startet EM-Qualifikation mit Sieg gegen Ungarn

Die deutsche Frauen-Nationalmannschaft bereitet sich auf die FIBA Women's EuroBasket 2027 vor. Der Auftakt der Qualifikation findet am 11. November in Hamburg statt.

Die deutschen Frauen-Nationalmannschaft im Basketball konzentriert sich nun voll auf die bevorstehende Qualifikation für die Europameisterschaft. Nach dem vierten Platz bei der Weltmeisterschaft in Berlin richten die Verantwortlichen und Fans den Blick auf die Gruppe für die FIBA Women's EuroBasket 2027. Die Gruppenphase ist von November bis Februar angesetzt und wird als entscheidende Phase für die Teilnahmeberechtigung gewertet.

Im Zentrum des Interesses steht die direkte Konfrontation mit den starken Gruppenrivalen Dänemark, Portugal und Ungarn. Die beiden besten Mannschaften jeder Gruppe erhalten automatisch einen Startplatz für das große Turnier im kommenden Jahr. Dies unterstreicht die hohe Wettbewerbsdichte und die Bedeutung jedes einzelnen Spiels für die nationale Delegation.

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Auftakt in Hamburg gegen Ungarn

Der erste Pflichtspielauftakt der Qualifikationsrunde findet vor heimischem Publikum in Hamburg statt. Am 11. November empfängt das deutsche Team die Nationalmannschaft Ungarns in der Hansestadt. Für die DBB-Frauen ist dies die perfekte Gelegenheit, die Momentum aus der WM-Pause zu nutzen und die Basis für die weiteren Partien zu legen.

Die ungarische Auswahl präsentiert sich als gefürchteter Gegner. Das Team hat ebenfalls eine starke Leistung bei der Weltmeisterschaft gezeigt und die Runde der letzten Vier erreicht. Dort scheiterte die Delegation knapp an den späteren Weltmeistern aus den USA, was die hohe Klasse der europäischen Rivalen unterstreicht.

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Bob Hanning lobt die Mannschaft

Bob Hanning, als zuständiger Funktionär oder Trainervertreter, äußerte sich nach der WM deutlich anerkennend zur Leistung der DBB-Frauen. Er betonte, dass die gezeigten Leistungen eine perfekte Werbung für den Frauensport im Basketball darstellen. Diese öffentliche Wertschätzung soll das Team weiter motivieren und die Basis für die kommende Phase stärken.

Die Analyse der vergangenen Spiele zeigt, dass das deutsche Team auf einem guten Weg ist. Die positiven Rückmeldungen von Hanning spiegeln die interne Zufriedenheit mit der sportlichen Entwicklung wider. Dieser Rückenwind soll nun in die konkreten Trainingsphasen einfließen, um sich auf die Herausforderungen gegen Dänemark, Portugal und Ungarn vorzubereiten.

Péter Völgyi führt die Ungarn

Auf der Gegenseite steht Péter Völgyi als Chefcoach der ungarischen Nationalmannschaft. Unter seiner Leitung erreichte das Team das Viertelfinale der Weltmeisterschaft, ein signifikantes Ergebnis, das die Ambitionen der Europameister-Qualifikation bestätigt. Völgyis taktische Aufstellung wird als zentraler Faktor für das Spiel in Hamburg gelten.

Die Begegnung zwischen Deutschland und Ungarn gilt als eines der spannenden Duelle der ersten Runde. Die historische Leistung beider Nationen bei der WM in Berlin dient als direkter Vergleichsmaßstab für die Erwartungen. Fans und Medien beobachten den Ablauf der Partien in Hamburg mit hoher Aufmerksamkeit, da hier die Weichen für die weitere Gruppenphase gestellt werden.

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Die Struktur der Qualifikation bietet beiden Teams die Chance, sich direkt für die Endrunde zu qualifizieren. Die Konzentration liegt nun auf der physischen und mentalen Vorbereitung auf das erste Spiel im November. Die Logistik in Hamburg muss perfekt stimmen, um den hohen Ansprüchen des internationalen Wettbewerbs gerecht zu werden und ein erfolgreiches Statement zu setzen.