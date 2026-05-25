Damino: Traditionsunternehmen der Textilbranche nach gescheiterter usbekischer Übernahme geschlossen

Nach der gescheiterten Übernahme durch die usbekische Zarhal Group wird die 120‑jährige Damasto‑Weberei Damino in der Lausitz zum 1. Juni 2026 vollständig eingestellt. 81 Beschäftigte verlieren ihre Jobs, während steigende Standortkosten und Konkurrenz aus Asien das Ende des letzten großen Vollproduzenten in Deutschland markieren.

Damino , ein traditionsreiches Textilunternehmen aus der Lausitz, steht seit über einem Jahrhundert für hochwertiges Handwerk und eine voll integrierte Wertschöpfungskette. Das Unternehmen fertigt neben edlen Damaststoffen für Kreuzfahrtschiffe und Flugzeuginterieurs auch hochwertige Textilien für Hotels, Möbelhersteller und weitere Premium‑Kunden.

Die Geschichte der Damastweberei reicht zurück bis ins Jahr 1666, als ein reisender Weber aus den Niederlanden das Webverfahren in das kleine Dorf Großschönau brachte. Über die Jahrhunderte hinweg entwickelte sich das Unternehmen zu einem der letzten vollständig ausgestatteten Textilproduzenten in Deutschland, das sämtliche Produktionsschritte – von der Garnherstellung über das Weben bis hin zur Endveredelung – unter einem Dach vereint.

In den letzten Jahrzehnten hielt Damino mit rund 120 Beschäftigten das Handwerk am Leben und war ein wichtiger Arbeitgeber im ländlichen Raum mit etwa 5.000 Einwohnern. Im Mai 2025 geriet das Traditionsunternehmen jedoch erneut in die Schlagzeilen, als nach einer Insolvenz im Vorjahr ein potenzieller Investor aus Zentralasien auf den Plan trat. Die usbekische Zarhal Group, ein stark wachsender Textilkonglomerat, das zudem seine eigenen Baumwollfelder betreibt, erklärte, den Kaufpreis für das Unternehmen in mehreren Raten zu zahlen.

Obwohl eine Anzahlung bereits geleistet worden war, kam es zu einem unerwarteten Stopp: Das usbekische Bankensystem, das grenzüberschreitende Fremdwährungstransfers streng kontrolliert, verzögerte die ausstehenden Zahlungen. In einer Mitteilung der Anwaltskanzlei Schultze & Braun vom 21. Mai erklärte Rechtsanwalt Rüdiger Bauch, dass die vollständige Kaufpreisüberweisung nicht erfolgt sei, weil die Banken in Usbekistan die Transaktion blockierten.

Der Geschäftsführer von Damino, Sandro Strack, betonte, dass das Unternehmen alles in seiner Macht Stehende getan habe, um die rechtliche Abwicklung zu sichern, und zeigte sich tief enttäuscht über das Scheitern der Übernahme. Die Folgen des gescheiterten Deals sind für die Belegschaft gravierend. Am 21. Mai wurden 81 der noch beschäftigten Arbeitnehmer darüber informiert, dass der Geschäftsbetrieb zum 1.

Juni 2026 endgültig eingestellt wird. Damit verlieren sämtliche Arbeitsplätze, und das Unternehmen wird seine Produktion in den kommenden Wochen stilllegen. Die Schließung spiegelt nicht nur die regionalen Standortkosten und die harte Konkurrenz aus Asien wider, sondern steht auch exemplarisch für die prekären Bedingungen, unter denen die deutsche Textilindustrie heute operiert. Während die Zarhal Group im letzten Jahr bereits den sächsischen Konkurrenten Curt Bauer übernommen hatte, wird Damino als einer der letzten großen Komplettproduzenten in Deutschland vom Markt verschwinden.

Die Schließung bedeutet das Ende einer langen Tradition, die seit dem 17. Jahrhundert das wirtschaftliche und kulturelle Leben von Großschönau prägte. Die 81 Betroffenen sehen sich nun mit der Suche nach neuen Perspektiven konfrontiert, während die Region um einen ihrer größten Arbeitgeber trauert





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