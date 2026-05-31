Dan Campbell skeptisch: NFL-OTA als Spielerbeurteilung ungeeignet

Detroit Lions Head Coach Dan Campbell hält wenig von den organisierten Teamaktivitäten (OTA) im Mai zur Bewertung von Spielern. In einer deutlichen Kritik bezeichnet er den Hype um die Übungen als Pyjamaparty und betont, dass der wahre Wettbewerb erst im Trainingscamp beginnt. Seine Aussagen unterstreichen seinen Fokus auf harte, leistungsorientierte Vorbereitung.

Der Head Coach der Detroit Lions , Dan Campbell , hat seine kritische Haltung gegenüber den organisierten Teamaktivitäten der NFL ( OTA ) deutlich gemacht. Während einer Pressekonferenz betonte er, dass diese Frühjahrsübungen kaum geeignet seien, um Spieler ernsthaft zu bewerten.

Seine markige Aussage, viele Spieler hätten sich in ihren Pyjamas für zwei Tage gut geschlagen, unterstrich seine Skepsis gegenüber dem Hype um diese lockeren Trainingseinheiten. Für Campbell ist klar: Der wahre Wettbewerb um die Plätze im Kader beginnt nicht im Mai, sondern erst im hart umkämpften Training Camp. Dort werde sich zeigen, wer wirklich etwas leisten könne. Seine klare Botschaft an Medien und Fans: Man solle niemanden zu früh aufbauen oder übertriebene Erwartungen schaffen.

Diese Einstellung passt zu Campbells generalem Ruf als harter, pragmatischer Trainer, der auf echte Leistung unter Druck setzt statt auf frühjahrsphantasien. Interessant ist diese Position vor dem Hintergrund der aktuellen Vorbereitungsphase vieler Teams, die oft intensiv über die OTAs berichten.

Zudem wird in der Liga immer wieder über die optimale Balance zwischen Entwicklung und Belastung diskutiert. Campbells Kommentar könnte auch als indirekte Antwort auf Verletzungsprobleme anderer Teams gelesen werden, wie etwa bei den New York Giants, die in ihrer Vorbereitung mit einer abnorm hohen Zahl an Ausfällen kämpfen. Während manche Teams also bereits im Mai erste Rückschlüsse ziehen, bleibt Campbell bei seiner Linie: Erst das Trainingslager zeigt die wahre Stärke eines Spielers.

Damit setzt er den Akzent auf die traditionelle, physisch fordernde Phase der Saisonvorbereitung und dämpft jegliche Frühjahrs-Hype. Seine Aussagen spiegeln eine erfahrene, bodenständige Herangehensweise wider, die langfristige Teamentwicklung über kurzfristige Schlagzeilen stellt. Für die Lions bedeutet das, dass die Konkurrenz im Sommer auf dem Platz und nicht in den sozialen Medien oder bei lockerer Gymnastik entschieden wird.

Diese Philosophie könnte gerade für junge Spieler, die um einen Kaderplatz kämpfen, eine wichtige Lektion sein: Konzentration auf das Wesentliche, wenn es wirklich zählt





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