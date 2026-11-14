Dan Campbell verkauft Villa in Detroit wegen Sicherheitsbedenken

Lions-Trainer Dan Campbell verkaufte seine 8000-Quadratmeter-Villa in Bloomfield Township bereits nach einem Tag für 4,5 Millionen Dollar, um die Privatsphäre seiner Familie zu schützen.

Detroit Lions Head Coach Dan Campbell hat sein Anwesen im ländlichen Bloomfield Township kurz nach einem Vorfall verkauft, der die Sicherheit seiner Familie bedrohte. Der 50-jährige Trainer, bekannt für seine bodenständige Art und sein enges Band zur Stadt, entschied sich zum Verkauf seiner 8.000 Quadratmeter großen Villa, nachdem die Privatsphäre der Familie durch Internetnutzer kompromittiert worden war. Dies geschah unmittelbar nach der enttäuschenden Niederlage im NFC Championship Game am Ende des Spieljahres 2023.

Sicherheitsrisiko durch soziale Medien

Der direkte Auslöser für den Verkauf war die weitverbreitete Weitergabe der genauen Wohnadresse der Familie Campbell auf der Social-Media-Plattform Snapchat. Ein Mitschüler von Campbells Tochter Piper hatte die Information verbreitet und den Coach gleichzeitig mit einer harschen Beleidigung im Internet angegriffen. Diese digitale Enthüllung führte dazu, dass wütende Fans der unterlegenen Detroit Lions das Anwesen im Bloomfield Township aufsuchten und vor dem Haus lautstark schrien.

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Piper Campbell geriet in Angst und Not, als sie die unliebsamen Gäste vor der Tür bemerkte und die Polizei rief. In den Tagen darauf patrouillierten Beamte regelmäßig vor dem Haus, um die Ruhe zu gewährleisten und die Familie zu schützen. Die Situation war für Campbell so untragbar geworden, dass er keine Option mehr sah, weiterhin an diesem Ort zu leben, obwohl er das Grundstück und das Haus selbst sehr schätzte.

Schnelle Veräußerung an unbekannten Fan

Dan Campbell hatte das Haus im Jahr 2021 für 3,5 Millionen Dollar erworben, kurz nachdem er als neuer Headcoach der Detroit Lions unterschrieben hatte. Das Anwesen war einst von der Eishockey-Legende Igor Larionov erbaut worden, der zwischen 2000 und 2003 für die Detroit Red Wings in der National Hockey League aktiv war. Nach dem Sicherheitsvorfall beauftragte Campbell kurzfristig einen Immobilienmakler mit dem Verkauf des Objekts.

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Der Verkauf verlief außerordentlich zügig. Innerhalb nur eines einzigen Tages fand der Lions-Coach einen Käufer. Ein unbekannter Fan der Detroit Lions erwarb das Immobilienobjekt für 4,5 Millionen Dollar. Damit erzielte Campbell einen Gewinn von einer Million Dollar gegenüber dem Kaufpreis von vor drei Jahren. Der unbekannte Käufer zeigte somit auch nach dem sportlichen Misserfolg des Teams eine hohe Loyalität und Hilfsbereitschaft gegenüber dem Trainer.

Familienleben und emotionale Bindung an Detroit

Trotz des Zwangsumzugs betont Campbell immer wieder seine tiefe Verbundenheit zu seiner Heimatstadt und den Fans. Er nannte die Anhänger der Lions unglaublich und sagte, dass es keinen anderen Ort gebe, an dem er lieber coachen würde. Diese emotionale Bindung spiegelt sich auch in seinem privaten Leben wider. Als Familienmensch ist er eng mit seiner Frau Holly verbunden, die seit 1999 mit ihm verheiratet ist, und ihren drei Kindern.

Die Öffentlichkeit bekam Einblicke in ihr privates Glück, als ein Video von einem Kuss zwischen Dan und Holly Campbell viral ging und die Follower-Zahl seiner Frau auf Instagram auf 148.000 ansteigen ließ. Holly gab damals zu, dass sie vom plötzlichen Ruhm erschüttert war, da sie ihr Privatleben sonst streng geschützt hat. Seitdem dokumentiert sie zunehmend Aspekte des Familienlebens, das auch von drei Hunden geprägt ist.

Neue Wohnsituation und nächste Schritte

Seit dem Verkauf der großen Villa in Bloomfield Township hat sich das Leben der Familie Campbell verändert. Die Kinder Piper und ihr älterer Bruder Cody sind inzwischen aus ihren College-Wohnungen ausgezogen und leben wieder bei ihren Eltern. Dan Campbell half aktiv beim Umzug, wobei ein Video vom Kampf beim Verladen eines Sitzsacks in die öffentliche Wahrnehmung gelangte und seine bodenständige Natur unterstrich.

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Für die Detroit Lions bedeutet dies weiterhin, dass ihr Head Coach Dan Campbell voll und ganz in die Arbeit für die kommende Saison in der NFL eingebunden ist. Die Spiele werden live und kostenlos bei RTL übertragen, während die deutschen Konferenzen bei Sky Sports und Spiele mit US-Kommentar im NFL Game Pass auf DAZN zu sehen sind. Die Sicherheit und das Wohlbefinden der Familie haben Vorrang, während das Team unter Campbell weiter an der Spitze der Liga mitwirkt.