Dan Campbells extrem hoher Koffeinkonsum bei den Detroit Lions

Detroit-Lions-Trainer Dan Campbell trinkt täglich bis zu 3,8 Liter Kaffee mit hohem Koffeingehalt. Ein Arztbesuch führte zur Reduzierung der Dosis auf die Hälfte, um die Gesundheit zu schützen.

Detroit Lions Headcoach Dan Campbell hat sich im amerikanischen Profifootball einen Ruf als harter, aber beliebter Führungspersönlichkeit erarbeitet. Sein Image als kumpeliger "Football-Proll" mit großer Herzlichkeit wurde bei seiner Vorstellung im Jahr 2021 durch den berühmten Satz unterstrichen, er werde den Gegnern die "Kniescheiben abbeißen". Diese aggressive Ausstrahlung wird jedoch durch eine intensive und ungewöhnliche Morgenroutine ausgeglichen, die vor allem auf einer extrem hohen Dosis Koffein basiert. Campbell nutzt diese Energie, um seine Drehzahl während der gesamten NFL -Saison hochzuhalten und sein Team mental sowie physisch auf das härteste Spiel zu stellen.

Tägliche Morgenroutine und Koffeindosis

Der ehemalige Linebacker beginnt jeden Tag mit einem ritualisierten Besuch bei Starbucks auf dem Weg zum Trainingszentrum der Detroit Lions. Dort bestellt er feststehend zwei große "Venti"-Filterkaffee der Sorte "Pike", wobei jedes Glas 591 Milliliter fasst. Um die gewünschte Stimulanz zu erreichen, fügt er in jeden der beiden Becher zwei zusätzliche Espresso-Shots hinzu. Campbell trinkt diese Mischung schwarz und ohne jegliche Zucker- oder Milchzusätze, da er den reinen Geschmack schätzt. Gegenüber "The Athletic" erklärte er klar, dass er seinen Kaffee und seinen Tabak schmecken möchte, um den Tag effektiv zu beginnen.

Also read NFL Munich Game: Detroit Lions und Patriots treffen aufeinander im ausverkauften München

Amerikanische Journalisten haben diese tägliche Ration analysiert und berechnet, dass Campbell allein durch diese zwei großen Becher mit den Extras etwa 1100 Milligramm Koffein zu sich nimmt. Diese Menge entspricht ungefähr 14 Dosen RedBull. Zum Vergleich empfiehlt die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA) für gesunde Erwachsene ein Maximum von 400 Milligramm Koffein pro Tag. Campbells Morgendosis übersteigt diesen empfohlenen Grenzwert somit mehr als doppelt, was seine Rolle als echter Kaffee-Junkie in der NFL unterstreicht.

Ganztägiger Konsum und gesundheitliche Folgen

Die Koffeinaufnahme endet jedoch nicht am Morgen, da Campbell angibt, den Konsum meist bis weit in den Abend hinein fortzusetzen. Er ordnet sich selbst einer Gruppe von Menschen zu, die direkt vor dem Schlafengehen noch eine Tasse Kaffee trinken können, ohne unter Schlafstörungen zu leiden. Diese immense Belastung des Organismus blieb jedoch nicht ohne Konsequenzen. Im Sommer dieses Jahres führte ein Gespräch mit Brett Fischer, der bei den Lions für die Gesundheit und körperliche Leistungsfähigkeit der Spieler verantwortlich ist, zu einer kritischen Wende.

Advertisement

Brett Fischer forderte seinen Trainer auf, einen umfassenden Bluttest durchführen zu lassen, um alle physiologischen Werte kontrollieren zu lassen. Die Ergebnisse dieser Untersuchung zeigten an, dass der aktuelle Lebensstil Anpassungen erforderlich machte. Campbell erzählte später, dass er aufgrund der Befunde mehrere Dinge in seiner Routine geändert habe. Die direkte Maßnahme betraf seinen Kaffeekonsum, den er deutlich reduzieren musste, um seine langfristige Gesundheit und Leistungsfähigkeit zu sichern.

Reduzierung der Dosis und aktuelle Situation

Infolge der medizinischen Beratung reduzierte Dan Campbell seine tägliche Menge drastisch. Statt bisher einer Gallone Kaffee, was etwa 3,8 Litern entspricht, beschränkt er sich nun auf eine halbe Gallone pro Tag. Dies entspricht einem Volumen von nur noch 1,9 Litern. Diese Halbierung der Flüssigkeitsmenge stellt für den Trainer einen signifikanten Wandel dar, den er selbst mit Lacher zur Kenntnis nimmt. Er bestätigte nach der Anpassung, dass mit seiner aktuellen Gesundheit alles bestens sei und er die neue Routine gut verkraftet.

Trotz der Reduzierung bleibt Campbell als charaktervolle Figur im NFL-Alltag präsent. Seine Fähigkeit, hohe Energiewerte über den gesamten Tag zu gewährleisten, selbst bei angepasstem Konsum, unterstützt weiterhin seinen Anspruch, das Detroit Lions-Team mental zu führen. Die Kombination aus harter Arbeitsmoral, unkonventionellen Methoden und der akzeptierten Reduzierung des Koffeinspieels zeichnet sein Profil als modernen Headcoach aus, der sowohl die Spieler respektiert als auch auf medizinische Ratschläge reagiert.