NBC-Kommentator Dan Hicks ist mit 64 Jahren gestorben. Skirennläuferin Mikaela Shiffrin erinnert sich an seine Arbeit bei den Olympischen Spielen.

Der langjährige US-Sportkommentator Dan Hicks ist im Alter von 64 Jahren verstorben. Sein Arbeitgeber NBC und seine Ehefrau Hannah Storm, Moderatorin beim US-Sender ESPN, gaben den Tod am Donnerstag bekannt. Hicks war nach kurzer Krankheit in der vergangenen Woche am Mittwoch verstorben.

Shiffrin erinnert sich an Hicks

Die dreimalige Olympiasiegerin Mikaela Shiffrin würdigte Hicks in einem öffentlichen Beitrag auf der Plattform X. Sie erklärte, es sei schockierend und herzzerreißend, den Tod des Kommentators zu erfahren. Hicks hatte über Jahre hinweg eine feste Größe bei den Olympischen Winterspielen für Shiffrin dargestellt. Er kommentierte jedes ihrer olympischen Rennen, beginnend mit den Spielen in Sotschi im Jahr 2014 bis hin zu den Wettkämpfen in Cortina im Jahr 2026.

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Shiffrin hob in ihrem Abschiedsbeitrag hervor, dass Hicks' Stimme untrennbar mit ihren schönsten Erinnerungen verbunden sei. Besonders seine Professionalität und die intensive Vorbereitung auf die Übertragungen schätzte sie. Sie betonte, dass Hicks jeden Moment perfekt inszeniert habe. Für den Skisport sei es ein Glück gewesen, Hicks als Kommentarstimme zur Verfügung zu haben.

Eine bestimmte Szene sei Shiffrin dabei besonders in Erinnerung geblieben. Bei ihrem Slalom-Goldsieg in Cortina im Jahr 2026 begleitete Hicks ihren Triumph mit dem Ausruf "Kommt einfach über die Ziellinie". Dieses Zitat griff Shiffrin in ihrem Gedenkpost noch einmal explizit auf. Es symbolisiere den ruhigen, aber kraftvollen Stil, mit dem Hicks die Dramatik der Rennen begleitete.

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Karriere bei NBC und ESPN

Hicks war seit 1992 als Kommentator bei den Olympischen Spielen für den Sender NBC tätig. Insgesamt begleitete er in diesem Zeitraum 16 Olympische Spiele. Neben den Skirennen berichtete er auch über Wettbewerbe im Golf und im Schwimmen. Der Sender würdigte ihn in einer offiziellen Mitteilung als außergewöhnlichen Kollegen.

Demnach brachte Hicks, wenn er einen Raum betrat, stets Energie, Lachen und Zusammenhalt mit. Er sei unendlich freundlich, aufmerksam und humorvoll gewesen. Zudem habe er jedem Menschen in seiner Umgebung das Gefühl gegeben, wichtig und geschätzt zu sein. Diese Eigenschaften machten ihn zu einer Respektsperson im gesamten Redaktionsteam.

Reaktionen der Familie

Hicks' Ehefrau Hannah Storm reagierte auf Instagram auf die Nachricht von seinem Tod. Sie erklärte, dass die Familie zutiefst erschüttert über den plötzlichen und unerwarteten Tod von Dan nach einer akuten Erkrankung sei. Storm betonte, dass Hicks über mehr als 30 Jahre hinweg ein treuer Ehemann und ein liebevoller Vater ihrer drei Töchter war.

Storm verwies auch darauf, dass Hicks ein geschätzter Freund für so viele Menschen war. Der Verlust, den sie und die Familie empfinden, sei unermesslich. Die Trauer um den langjährigen Sportkommentator zieht sich durch die gesamte Sportszene, da Hicks vielen Athleten über decades hinweg als steter Begleiter durch ihre größten sportlichen Momente zur Seite stand.