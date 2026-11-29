Dana Diekmeier reist mit ihrer krebskranken Tochter Delani nach Kitzbühel zur Benefizgala. Die Familie nutzt die Zeit für besondere Momente und Zukunftspläne.

Dana Diekmeier, die bekannte deutsche Schauspielerin, hat ihre vier Kinder in den Fokus ihrer jüngsten Aktivitäten gestellt, nachdem sie Monate voller Sorgen um ihre Tochter Delani hinter sich gelassen hat. Seit dem Jahr 2025 kämpft die damals vierzehnjährige Jugendliche gegen Krebs, eine Diagnose, die das gesamte Familienleben grundlegend verändert hat. Um den Alltag trotz der schweren Erkrankung nicht völlig aus den Augen zu verlieren, hat Dana Diekmeier einen Benefizabend als gemeinsamen Ort für Familie und Wohltätigkeit gewählt. Mit ihren Kindern Dion (12), Dalina (10) und Divia (8) ist sie nach Kitzbühel gereist, um gemeinsam die Zeit in den Bergen zu nutzen und den Fokus auf das positive Miteinander zu legen.

Kinderlachen Christmas Gala in Kitzbühel

Die Familie besuchte die "Kinderlachen Christmas Gala" im Hotel Grand Tirolia, einem bekannten Luxushotel im österreichischen Kitzbühel. Der Abend stand ganz im Zeichen der Wohltätigkeit und brachte einladende Atmosphäre mit einem klaren Ziel. 150 Gäste fanden sich zu diesem Benefizabend ein, um für den Verein Kinderlachen zu spenden. Durch eine Kombination aus Auktionen, einer Tombola und direkten Geldspenden erzielte die Veranstaltung einen beeindruckenden Gesamterlös von 384.765 Euro. Dieses Geld fließt direkt in die Unterstützung von Kindern und Jugendlichen in belasteten Lebenssituationen.

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Stakeholder und prominente Gäste

Der Abend zog nicht nur die Familie Diekmeier an, sondern auch eine Reihe weiterer prominenter Persönlichkeiten aus dem deutschen Unterhaltungsbereich. Zu den geladenen Gästen zählten die Moderatorin Sandra Zanetti, der Comedian Otto Retzer, der Schauspieler Franco Nero sowie der Entertainer Matze Knop. Das gemeinsame Lachen und Erleben der Momente hat für Dana Diekmeier und ihre Kinder heute einen noch höheren Stellenwert als zuvor. Die Reise diente nicht nur der Unterstützung des Vereins, sondern auch der bewussten Schöpfung wertvoller Familienzeit in den Bergen, abseits der Kliniken und Behandlungen.

Lebensqualität und Alltag im Umgang mit Krebs

Dana Diekmeier betont in ihren Ausführungen, dass das Leben auch zwischen den medizinischen Maßnahmen nicht zu kurz kommen darf. Am Tag der Ankunft nutzte die Familie die Gelegenheit für entspannte Aktivitäten in der Region. "Wir sind heute mit der Gondel auf den Berg, sind ein bisschen spazieren gegangen und haben lecker gegessen", so die Mutter. Der Aufenthalt bot der Familie die Möglichkeit, sich ganz in Ruhe auf den Abend vorzubereiten und sich von der Hektik des Alltags zu erholen. Für Delani und ihre Geschwister waren diese einfachen Freuden im Gebirge ein wichtiges Gegengewicht zur anhaltenden Krankheit.

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Künftige Pläne und Feiern

Unmittelbar nach dem Aufenthalt in den Alpen richtet sich der Blick der Familie bereits auf weitere Termine, die Delani besonders am Herzen liegen. Am 18. Dezember, nur wenige Tage nach der Gala, vollendet Delani den sechzehnten Geburtstag ihrer Tochter. Dana Diekmeier hat für diesen besonderen Tag eine große Party auf einem Schiff auf dem Neckar in Heidelberg geplant. Diese Feier soll alle Freunde und wichtigen Menschen einbeziehen, die Delani in ihrem Leben unterstützen und liebhaben.

Reiseziel New York und Silvester

Die Planungen der Familie enden nicht mit dem Geburtstag. Wenige Tage nach der Feier in Heidelberg wird Dana Diekmeier mit ihren vier Kindern die Koffer erneut packen. Das Ziel der nächsten Reise ist New York, ein Ort, den Delani mit großen Wünschen verbindet. Dana Diekmeier erklärt, dass sie die Pläne ihrer Tochter bestmöglich umsetzen will, solange es der Gesundheitszustand zulässt. Zum Jahreswechsel, an Silvester, kehrt die Familie jedoch wieder an ihren Heimatort zurück, um den Jahreswechsel gemütlich mit Freunden zu verbringen.