Die US-amerikanische Künstlerin Dana Schutz zeigt neue Werke in München. Ihre Bilder und Zeichnungen verbinden Humor mit Schrecken in einer einzigartigen visuellen Sprache.

In den Schaufenstern der Staatlichen Graphischen Sammlung in München leuchten die neuesten Werke der US-amerikanischen Malerin Dana Schutz farbenfroh und expressiv in die Straße. Direkt im Kontrast zu den glänzend schwarzen Dielen des Ausstellungsraums entfalten sich ihre dichten Bildnarrative, die zugleich als verführerisch und befremdlich wahrgenommen werden. Wer die gefeierte vorherige Schau verpasst hat, kann die aktuellen Bilder, Zeichnungen und Radierungen nun auf zwei Etagen entdecken.

Zweiteilung und allegorische Symbole

Das monumentale Hauptwerk mit dem Titel "Ceremonie" markiert den zentralen Tenor der Ausstellung und spielt dabei linguistisch auf das Wort "departure" an, also Abschied. In diesem Bild wird durch einen zentralen Apfelbaum in zwei Bildhälften mit gegensätzlichen Szenen geteilt. Auf der einen Seite ist eine Beerdigung zu sehen, auf der anderen die Festtafel des anschließenden Leichenschmauses. Trauer und Geselligkeit stehen hier im direkten Austausch und sind doch untrennbar miteinander verbunden, was an traditionelle Bildordnungen des Jüngsten Gerichts erinnert. Der Apfelbaum fungiert als symbolische Achse, die die Sphären von Leben und Tod miteinander verschränkt.

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Kontraste und dystopische Szenerien

Die Kompositionen von Dana Schutz, die 1976 in Michigan geboren wurde und heute in New York lebt, bewegen sich stätig auf schmalen Graten zwischen Tanz und Geschlechterkampf. Das Gemälde "Blindfolded Couple" zeigt ein nacktes Paar mit verbundenen Augen im Scheinwerferlicht, während der Schmerz in "Hurt Hand" so überwältigend wirkt, dass die verletzte Hand zu einer riesigen, rohen Fleischmasse in blutigen Rot- und Rosatönen anschwillt. Ein kolossaler Kopf in "The Health" lässt den Gesundheitszustand fraglich erscheinen, da sich die Eingeweide buchstäblich nach außen gestülpt haben, was an frühe Bilder von Philip Guston erinnert.

Dialog mit Max Beckmann und Schwarz-Weiß

In der Tradition der modernen Allegorie, wie sie insbesondere Max Beckmann geprägt hat, verwandelt die Künstlerin ihre fantastisch-dystopischen Szenen in rätselhafte Sinnbilder. In den Räumen der ersten Etage setzt sich dieser Dialog auf Augenhöhe fort, diesmal in Schwarz-Weiß. Hier sind vor allem ihre neuen Kohlezeichnungen und Radierungen versammelt. In diesen großformatigen Zeichnungen ballt sich die ganze Wucht, mit der Dana Schutz ihren ungeheuren Einfallsreichtum zu komplexen Kompositionen verdichtet. Die Graphische Sammlung konnte anhand erstmals gezeigter Skizzen nachweisen, dass ihre Malerei aus der Zeichnung hervorgeht.

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Empfindungen und gesellschaftlicher Spiegel

Grundlegend geht es der Künstlerin darum, eine Empfindung oder Dissonanz ins Bild zu setzen, für die es eigentlich gar kein Bild gibt. Das siamesische Doppelwesen in "The Voice" verkörpert beispielsweise jenes Gefühl, wie fremd einem die eigene Stimme sein kann. Monsterhafte Bilder über die Monstrosität unserer Zeit gipfeln in dem aufreizend-aufdringlichen Frauenakt "The Beauty". Während der kurvige Körper hell und glatt in der schäumenden Brandung liegt, erscheint der schrundige Kopf in tiefen Rot- und Orangetönen wie eine untergehende Sonne und lenkt den Blick auf die Scham im Bildzentrum.

Historischer Kontext und künstlerische Karriere

Es ist bereits die siebte Einzelausstellung, die ihre Berliner Galerie der US-amerikanischen Malerin und Bildhauerin seit 2005 widmet und damit Schutz' bemerkenswerte Karriere über zwei Jahrzehnte hinweg begleitet. Zuvor waren ihre Werke in renommierten Institutionen Europas und Amerikas zu sehen. Besonders in Erinnerung blieb die Teilnahme an der Whitney Biennale 2017. Das dort gezeigte Bild thematisierte den rassistischen Mord an dem schwarzen Teenager Emmett Louis Till und trug der Künstlerin den absurden Vorwurf der kulturellen Aneignung ein, was ihre internationale Bekanntheit dennoch festigte.