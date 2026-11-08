Donald Trump bietet UFC-Präsident Dana White den Posten des US-Pressesprechers an. Ein Treffen im Oval Office ist für Montag geplant. Details zum Hintergrund und möglichen Interessenkonflikten.

Der Präsident der größten Mixed-Martial-Arts-Liga der Welt, Dana White, steht im Fokus der amerikanischen Politik, nachdem US-Präsident Donald White ihm den Posten des Pressesprechers im Weißen Haus angetragen hat. Die Ankündigung erfolgte über die sozialen Medien und löste eine Welle der Spekulationen über die ernsthafte Absicht dieses Angebots aus, da White bereits ein enger Verbündeter des Präsidenten ist. Der 57-jährige Sportfunktionär bestätigte gegenüber der Nachrichtenagentur AFP, dass er nach Washington fliegen werde, um am kommenden Montag mit Donald Trump im Oval Office zu treffen.

Konkrete Mechanismen des Angebots

Die Position des US-Pressesprechers gilt als eine der einflussreichsten und am besten sichtbaren Rollen in der amerikanischen Regierungsführung, weshalb das Interesse an einem solchen Schritt hoch ist. Donald Trump selbst äußerte seine Unterstützung öffentlich auf der Plattform X und schrieb direkt an White: "Na klar! Mach das, @DanaWhite!" Er betonte zudem, dass White auch Kämpfer der UFC als sogenannte Assistenten mitbringen solle, um sich gegen politische Gegner zu verteidigen. Trump nannte dabei sechs spezifische Personen, obwohl nicht alle von ihnen aus den Vereinigten Staaten stammen. Zwei dieser genannten Individuen sind russischer Herkunft und eine kommt aus Brasilien, was die internationale Ausrichtung dieser möglichen Gruppe unterstreicht.

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Stakeholder-Positionen und öffentliche Reaktionen

Während Donald Trumps Botschaft eindeutig unterstützend wirkte, gab es auf Seiten des Weißen Hauses unterschiedliche Interpretationen der Situation. Steven Cheung, der Kommunikationsdirektor des Weißen Hauses, teilte die Nachricht des Präsidenten und bestärkte White in seinem Vorhaben. Im Gegensatz dazu zitierte die Zeitung The Washington Post einen anonymen Mitarbeiter, der versicherte, dass das Angebot als scherzhafter Einfall gemeint war und nicht als fester Plan. Auch Dana White selbst äußerte sich vorsichtig. Er sagte, dass er bereits viel Arbeit habe, aber nach dem Treffen mit dem Präsidenten mehr Details preisgeben werde. Ein von White auf Instagram veröffentlichtes Bild, das ihn hinter dem Rednerpult zeigt, diente als visueller Teaser, wobei die Bildunterschrift andeutete, dass er sich auf ein neues Kapitel vorbereitet.

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Auswirkungen und künftige Schritte

Sollte Dana White das Angebot annehmen, wären zahlreiche Interessenkonflikte zu erwarten, da er CEO eines milliardenschweren Sportimperiums ist, das mit vielen großen amerikanischen Unternehmen zusammenarbeitet. Zudem sitzt er im Verwaltungsrat von Mark Zuckers Social-Media-Konzern Meta, was zusätzliche Komplexität in die Rolle eines offiziellen Regierungssprechers bringen würde. Die Beziehung zwischen White und Trump ist seit mehr als 25 Jahren bestehen und reicht zurück bis zu Trumps Kandidatur im Jahr 2016, wobei White zu den ersten öffentlichen Unterstützern gehörte. White trat in der Vergangenheit bereits bei Wahlkampfveranstaltungen auf und sprach bei der Party nach dem Wahlsieg 2024. Die bevorstehenden Gespräche im Oval Office werden klären, ob es sich um eine ernsthafte Berufung oder einen symbolischen Akt handelt, der auch als Reaktion auf die jüngsten Parlamentswahlen gedeutet werden könnte.