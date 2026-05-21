Danel Sinani verabschiedet sich von St. Pauli und dankt den Fans für ihre Unterstützung. Der offensive Mittelfeldspieler hat in den letzten drei Jahren unvergessliche Erinnerungen gesammelt und Menschen kennengelernt.

Danel Sinani verabschiedet sich von St. Pauli : Nach 3 Jahren heißt es für mich Abschied nehmen. Es ist schwer in Worte zu fassen, wie viel mir diese Zeit bedeutet hat.

Hier habe ich nicht nur Fußball gespielt, sondern unvergessliche Erinnerungen gesammelt und Menschen kennengelernt, die immer einen Platz in meinem Herzen haben werden. Mein Anfang hier war alles andere als einfach. Dennoch habe ich stets die Unterstützung meiner Mitspieler und insbesondere der Fans gespürt. Das ist nicht selbstverständlich und bedeutet mir unglaublich viel.

Gemeinsam haben wir Höhen und Tiefen erlebt, gekämpft, gefeiert und Momente geschaffen, die ich niemals vergessen werde. Für all das bin ich von Herzen dankbar. Ich bin einfach nur glücklich, Teil dieser Familie sein zu dürfen. Tatsächlich war der Einstieg des Nationalspielers bei St. Pauli nicht einfach.

In der Aufstiegssaison kam der offensive Mittelfeldspieler nur auf sieben Einsätze. Unvergessen allerdings, dass er die Kiez-Kicker am letzten Spieltag durch seinen Treffer zum 2:1 bei Wehen Wiesbaden zur Zweitliga-Meisterschaft schoss. 26 Einsätze in der Saison 2024/25 (zwei Tore) und jetzt 30 Einsätze in der abgelaufenen Saison, in der Sinani mit fünf Treffern sogar St. Paulis bester Torschütze war. Zum Ende der Serie wurden seine Einsatzzeiten aber deutlich geringer. Zur Unzeit lief bei ihm immer weniger zusammen.

Sinani, dessen Vertrag zum Saisonende endet, sucht jetzt eine neue Herausforderung. Angesichts seiner Erfahrung dürfte es für ihn kein Problem sein, einen neuen Verein zu finden





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