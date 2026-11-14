Dänemark besiegt Portugal 4:1 nach Abschied von Ronaldo

Dänemark schlägt Portugal in Braga mit 4:1. Cristiano Ronaldo feiert sein Nationalmannschafts-Abschied, doch die Portugiesen verlieren trotz Qualifikation für das Viertelfinale.

Portugal erleidet in Braga eine deutliche 1:4-Niederlage gegen Dänemark, was den offiziellen Abschluss der Nationalmannschaftskarriere von Cristiano Ronaldo (41) markiert. Der portugiesische Rekordtorschütze hatte vor wenigen Tagen seinen Rücktritt nach 234 Länderspielen und 146 Toren bekannt gegeben, doch im Stadion präsentierte sich seine Abwesenheit als spürbar, wenn auch symbolisch überschattet. Die portugiesischen Spieler und ihre Einlaufkinder trugen CR7-Trikots, und die Fans führten eine gigantische Choreografie auf, um ihren Ikonen zu huldigen. Trotz dieser emotionalen Inszenierung ließen sich die Dänen nicht von ihren Plänen abbringen und dominierten das Spiel in der Nordportugiesischen Stadt.

Dänemark dominiert das Spiel in Braga

Die klare Führung der dänischen Auswahl etablierte sich bereits vor dem Seitenwechsel, als Pierre-Emile Højbjerg in der 43. Minute einen Handelfmeter verwandelte und auf 1:0 erhöhte. Der Ex-Bayern-Star, der inzwischen für Marseille aufläuft, sorgte damit für die erste Zäsur in einem ansonsten ausgeglichenen ersten Durchgang. Nach der Pause entwickelte sich das Match zu einer regelrechten Demonstration dänischer Überlegenheit, als Bruno Jordão da Silva Höjlund mit einem Doppelpack in den Minuten 50 und 57 den Vorsprung auf 3:0 ausbaute. Diese Torausbeute sorgte für eine tiefe Demoralisierung der portugiesischen Elf, die offensichtlich keine wirksame Antwort auf die Angriffe der Nordmänner fand.

Also read Portugal ehrt Ronaldo mit Trikot-Ehre vor Dänemark-Spiel

Emotionaler Abschied im Schatten der Niederlage

Cristiano Ronaldo verlässt die Nationalelf mit einem bitteren Beigeschmack, da das Team ihm nicht den verdienten Triumph im letzten großen Auftritt gönnte. Die portugiesische Mannschaft konnte sich gegen die clever agierenden Dänen auf keiner Ebene durchsetzen, was die sportliche Enttäuschung über die 1:4-Klatsche noch verstärkte. Erst in der 90. Minute plus drei Sekunden gelang Bernardo Silva der Ehrentreffer, der jedoch nichts an der massiven Niederlage änderte. Für den 41-Jährigen war es ein trauriger Abschluss einer legendären Karriere, die durch historische Rekorde geprägt war, aber im entscheidenden Moment des Abschieds im Stadion blieb.

Qualifikation sichert sich und Blick auf Wales

Trotz der empfindlichen Pleite in Braga ist der Europameister von 2016 bereits sicher für das Viertelfinale der Nations League qualifiziert. Die sportliche Leistung im letzten Spiel der Gruppenphase unterlag dem drängenden Ziel, die Gruppe zu gewinnen und damit das Halbfinale zu erreichen. Am Dienstag steht gegen das Schlusslicht Wales ein letztes Testspiel an. Ein einfacher Unentschieden reicht Portugal bereits aus, um den Gruppensieg und damit die direkte Qualifikation für das Halbfinale zu feiern, was die Motivation für das weitere Vorgehen trotz der Niederlage gegen Dänemark stützen wird.

Advertisement

Dänemark benötigt Punkte gegen Norwegen

Dänemark reist daraufhin am Dienstag nach Kopenhagen, um gegen Norwegen anzutreten, wobei die nordischen Nachbarn aufgrund des direkten Vergleichs nur einen Punkt benötigen, um selbst ins Viertelfinale einzuziehen. Die norwegische Mannschaft hatte zuvor gegen Wales mit 3:1 gewonnen und sich ihren 2. Sieg in der Nations League gesichert. Ein Sieg in Kopenhagen, der um 20:45 Uhr live auf DAZN übertragen wird, würde Haaland und seinem Team reichen, um Dänemark aus der Konkurrenz um den Gruppensieg zu verdrängen. Dies macht das Duell zwischen Norwegen und Dänemark zu einem hochrelevanten Finale für die Platzierung in der Tabelle.

Weitere Ergebnisse in der Nations League

Neben den Spielen in Portugal und Dänemark fanden weitere Begegnungen statt, die die aktuelle Tabelle beeinflussen. Österreich sicherte sich durch ein 1:0 über Irland den Gruppensieg in Gruppe 3 der Liga B. ÖFB-Trainer Ralf Rangnieck hatte dabei acht Bundesliga-Stars in der Startelf eingesetzt, wobei der eingewechselte Ex-Stuttgarter und -Frankfurter Kalajdzic in der 78. Minute den entscheidenden Treffer erzielte. Zudem beendete das Spiel zwischen Georgien und Ungarn mit einem klaren 0:2 zugunsten der Ungarn, was weitere Verschiebungen in den jeweiligen Gruppen zur Folge hatte und die Wettbewerbsstruktur der Liga B weiter prägte.