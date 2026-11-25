Dänemark will ein Kopftuchverbot auch für Staatsanwältinnen einführen.

"Wir führen nun Vorschriften ein, wonach Staatsanwältinnen ebenso wie Berufsrichterinnen bei der Teilnahme an Gerichtsverhandlungen religiös und politisch neutral auftreten müssen", erklärte Justizminister Nicolai Wammen am Mittwoch.

Dies betreffe "insbesondere religiöse Kopftücher, die von Staatsanwältinnen vor Gericht nicht mehr getragen werden dürfen. Es dürfe kein Zweifel daran herrschen, "dass die Staatsanwältinnen ihre Arbeit in den Gerichtssälen objektiv und unparteiisch ausüben", fügte Wammen hinzu. Für Richterinnen gilt bereits ein solches Verbot. Im August 2018 war in Dänemark ein Gesetz in Kraft getreten, das die Verhüllung des Gesichts im öffentlichen Raum verbietet.

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Wer beispielsweise eine Burka oder einen anderen gesichtsverhüllenden Schleier trägt, riskiert eine Strafe. Jüngst hatte sich Regierungschefin Mette Frederiksen für ein Kopftuchverbot an Schulen ausgesprochen.

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Allerdings äußerte die Sozialdemokratin Zweifel daran, dass ein solches Verbot in einem Land durchsetzbar sei, in dem die Religions- wie Meinungsfreiheit zu den Grundwerten zählen. Ein Kopftuchverbot fordern in Dänemark vor allem konservative und ultrarechte Politiker. Quelle: ntv.de, AFP