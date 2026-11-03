Dänemark und Grönland stimmen NATO-Abkommen mit USA zu

Färöer, Grönland und Dänemark haben ein neues Sicherheitsabkommen mit den USA ratifiziert. Es erweitert US-Militärpräsenz in der Arktis und schließt China und Russland aus.

Dänemark und Grönland haben einen entscheidenden Schritt zur Verstärkung der transatlantischen Sicherheitsarchitektur in der Arktis gesetzt. Die legislative Zustimmung zu einem neuen Sicherheits- und Verteidigungsabkommen zwischen den USA und den nordatlantischen Partnern ist damit faktisch gesichert. Dieser politische Meilenstein öffnet den Weg für eine signifikante Modernisierung der US-Militärpräsenz auf der grönländischen Halbinsel und festigt die strategische Zusammenarbeit im Hochnorthern.

Parlamentarische Zustimmung in Kopenhagen

Das dänische Unterhaus, der Folketing, hat in einer entscheidenden Abstimmung am Dienstag das Abkommen gebilligt. Wie die Nachrichtenagentur Ritzau berichtete, sprachen sich sechzehn Abgeordnete eindeutig für den Vertrag aus, während sieben Abgeordnete sich der Stimme enthielten. Es gab keine Gegenstimmen, was auf einen breiten politischen Konsens in Kopenhagen hindeutet. Dieser Beschluss ist von zentraler Bedeutung, da das Abkommen zuvor bereits von US-Präsident Donald Trump, der dänischen Ministerpräsidentin Mette Frederiksen und dem grönländischen Regierungschef Jens-Frederik Nielsen unterzeichnet wurde.

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Historischer Vertragstext und Ratifizierungsprozess

Die Unterzeichnung fand im vergangenen September an der Peripherie der Generalversammlung der Vereinten Nationen in New York statt. Das neue Abkommen dient der Modernisierung und Ergänzung des bestehenden Verteidigungsabkommens aus dem Jahr 1951. Es stellt eine klare Weiterentwicklung der strategischen Partnerschaft dar, die seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs die Grundlage für die gemeinsame Verteidigung der Region bildet. Die aktuellen Bestimmungen sollen den dynamischen geopolitischen Veränderungen im Nordatlantik Rechnung tragen.

Der nächste formelle Schritt in diesem Prozess ist für den neunzehnten November in Kopenhagen angesetzt. Dort ist ein weiteres Votum vorgesehen, das den Ratifizierungsprozess abschließen wird. Sobald die USA auf diplomatischem Wege über die Ergebnisse der beiden Abstimmungen informiert sind, kann das Abkommen endgültig in Kraft treten. Diese klaren Zeitpläne signalisieren die Dringlichkeit und den hohen politischen Willen aller drei beteiligten Parteien.

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Strategische Interessen und geopolitische Signale

Die drei führenden Köpfe - Donald Trump, Mette Frederiksen und Jens-Frederik Nielsen - hatten sich bei der Unterzeichnung als Sieger gefeiert. Aus dänischer und grönländischer Sicht werden die eingegangenen Verpflichtungen als ein geringer Preis für die gesicherte strategische Partnerschaft betrachtet. Ein zentrales Element der Vereinbarung ist die klare Feststellung, dass die Souveränität Grönlands und Dänemarks nicht angetastet wird. Dies soll Bedenken hinsichtlich der Selbstbestimmung ausräumen und die lokale Akzeptanz stärken.

Der Vertrag gewährt den USA einen erheblichen Bewegungsfreiraum auf der Arktisinsel und in ihrer unmittelbaren Umgebung. Gleichzeitig enthält das Abkommen strenge Ausschlussklauseln. keinem Nicht-Nato-Staat ist es ohne die Genehmigung aller drei Vertragsparteien erlaubt, Militäranlagen in Grönland zu errichten. Diese Bestimmung zielt direkt darauf ab, den Einfluss potenzieller Rivalen in der Region zu begrenzen.

Auswirkungen auf Infrastruktur und Marktregulierung

Die USA unterhalten aktuell lediglich eine Militärbasis auf Grönland, die sogenannte Pituffik Space Base im Nordwesten der Insel. Diese Einrichtung dient primär der Raketenabwehr und der Radarüberwachung. Das neue Abkommen erlaubt den Amerikanern, diese bestehende Infrastruktur zu modernisieren und ihre Aktivitäten dort auszuweiten. Darüber hinaus sollen die USA zunächst zwei weitere Verteidigungsstandorte aufbauen dürfen. Dies markiert eine substanzielle Ausweitung der physischen Präsenz im Arktischen Ozean.

Neben militärischen Aspekten regelt der Deal auch wirtschaftliche Investitionen. Der Einfluss von Staaten oder Investoren aus Ländern, die weder NATO-Mitglieder oder -Partner noch EU-Mitglieder sind, wird durch den Vertrag begrenzt. Diese Klausel kommt dem Wunsch von US-Präsident Donald Trump entgegen, den Einfluss Chinas und Russlands in der arktischen Region gezielt einzuschränken. Damit verbunden ist eine klare geopolitische Abgrenzung, die den westlichen Bündnisrahmen als alleinigen Partner für strategische Projekte auf Grönland definiert.