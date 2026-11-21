Dänemark hat den russischen Verteidigungsattaché ausgewiesen, nachdem Moskau verdächtigt wird, einen Anschlag auf den Rapper Kyivstoner geplant zu haben. Die Folgen für die diplomatischen Beziehungen.

Die diplomatischen Spannungen zwischen Kopenhagen und Moskau haben sich am Freitag massiv zugespitzt, als Dänemark den russischen Verteidigungsattaché wegen der Verwicklung in gezielte Mordplanungen aus dem Land wies. Außenminister Lars Lökke Rasmussen erklärte während einer Pressekonferenz, dass die dänische Regierung gegen die Person aus Moskau vorgehen müsse, weil dieser aktiv an der Verschwörung gegen einen Künstler beteiligt war. Dieser Konflikt markiert einen der direktesten diplomatischen Brüche zwischen den beiden Ländern in jüngster Zeit.

Geheimdienst enttarnt Verschwörung und Festnahmen

Der dänische Sicherheitsdienst PET identifizierte Russland als den Hauptakteur hinter den Plänen, den Rapper Kyivstoner umzubringen, der am 25. September ein Konzert in Charlottenlund, einem Vorort von Kopenhagen, geben sollte. Rasmus Kieffer-Kristensen, der Chef der PET, gab an, dass russische Dienste die seit 2021 verbotene kriminelle Gang Loyal to Familia angewiesen haben, die Tötung des Musikers zu verüben. Kurz vor dem geplanten Auftritt wurden drei Personen in einem Fahrzeug in der Nähe der Veranstaltungsstätte festgenommen, wobei die Beamten Schusswaffen und Messer sicherten.

Also read Russland soll Mordkomplott gegen Rapper geplant haben

Politische Reaktionen und diplomatische Konsequenzen

Das russische Außenministerium kündigte umgehend Vergeltungsmaßnahmen an, wobei Sprecherin Maria Sacharowa laut der Nachrichtenagentur TASS eine angemessene Antwort von Moskau ankündigte. Außenminister Rasmussen wies den Botschafter Russlands ein und legte fest, dass der Verteidigungsattaché das Land innerhalb von sieben Tagen verlassen muss. Zusätzlich kündigte er an, die Erteilung von Schengen-Visa für russische Staatsbürger vorübergehend auszusetzen, um den Druck auf Moskau weiter zu erhöhen.

Advertisement

Motivation und internationale Solidarität

Hinter den Plänen wird vermutet, dass der Rapper ins Visier der russischen Geheimdienste geraten ist, aufgrund von Berichten über seine angebliche Beteiligung am Schmuggel von Drohnen für Angriffe auf russisches Territorium. Der Musiker, der sowohl die ukrainische als auch die US-Staatsbürgerschaft besitzt, bestreitet die Vorwürfe der Strafverfolgungsbehörden jedoch. Auf internationaler Ebene zeigte sich Solidarität: Bundeskanzler Merz erklärte, Deutschland stehe an Dänemarks Seite, während der französische Präsident Emmanuel Macron Unterstützung zusicherte und auf ähnliche Vorfälle in Estland und Moldau verwies.