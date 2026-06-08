Dänemarks Ministerpräsidentin spricht sich über das Drama um Christian Eriksen aus

Dänemarks Ministerpräsidentin Mette Frederiksen hat sich am Sonntag zu Wort gemeldet, um ihre Gedanken an Christian Eriksen und all jene in seinem Umfeld auszudrücken, die davon betroffen sind. Eriksen, der 34-jährige beliebteste Spieler der Dänen, war kurz zuvor im Länderspiel gegen die Ukraine zusammengebrochen, als das Spiel bei 2:1 stand.

Dänemark s Ministerpräsidentin Mette Frederiksen hat sich am Sonntag zu Wort gemeldet, um ihre Gedanken an Christian Eriksen und all jene in seinem Umfeld auszudrücken, die davon betroffen sind.

Eriksen, der 34-jährige beliebteste Spieler der Dänen, war kurz zuvor im Länderspiel gegen die Ukraine zusammengebrochen, als das Spiel bei 2:1 stand. Wenn es dem beliebtesten Spieler der Dänen schlecht geht, leidet das ganze Land. So war es 2021 nach dem Herzstillstand im EM-Spiel gegen Finnland. Und so ist es jetzt wieder.

Das Eriksen-Drama ist ein Albtraum, der Dänemark nicht loslässt. In den 80er Jahren liebten die Dänen Morten Olsen oder den verrückten Torjäger Preben Elkjær. Die EM-Gewinner von 1992 sind Legenden für die Ewigkeit. Christian Eriksen ist der Star und Held der neuen Generation, weil er nicht nur ein begnadeter Fußballer, sondern auch ein besonderer und sozial engagierter Mensch ist.

Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix Foto via AP Während der EM vor fünf Jahren erlebte ich mein geliebtes Dänemark, die Heimat meiner Mutter, als Reporter in Schockstarre. In den Tagen nach dem Finnland-Spiel besuchte der damalige Kronprinz Frederik, heute König Frederik X., das Team im Trainingslager in Helsingör. Das Königshaus leistete Beistand - und die Dänen erreichten unter Trainer Kasper Hjulmand sensationell das Halbfinale. Das Wichtigste: Eriksen überlebte - und kam mit Defibrillator zurück auf die große Fußballbühne.

In seinem Comeback-Länderspiel schoss er am 26. Februar 2023 gegen Holland (2:4) direkt ein Tor in Amsterdam. In dieser Arena war er bei Ajax ein Weltstar geworden. Ein (Fußball-)Märchen, wie es der berühmte dänische Dichter und Schriftsteller Hans Christian Andersen nicht schöner hätte schreiben können.

Jetzt spielte Dänemark gegen die Ukraine in Odense. Praktisch in Christians Heimat. Er wurde 45 Autominuten von Odense entfernt, in Middelfart, geboren. Als Eriksen in der 65.

Minute erneut zusammenbrach, bildeten Spieler beider Teams einen Schutzring um ihn. Wie damals gegen Finnland. Der Wolfsburger Joakim Maehle blieb zunächst für sich allein auf dem Platz, weil ihn die Bilder von 2021 aus dem Parken einholten. Er hatte den Kollaps von Eriksen damals hautnah miterleben müssen.

Dänemarks Nationaltrainer Brian Riemer sagte später: Ich übernahm die Führung und suchte das Gespräch mit dem ukrainischen Trainer und dem Schiedsrichter. Ich machte deutlich, dass wir das Spiel nicht fortsetzen wollten. Ich wusste, dass die Erfahrung aus dem Parken-Stadion vor fünf Jahren bei vielen Spielern noch tief saß. Es ist ein Albtraum, der Dänemark wohl erst dann loslassen wird, wenn Christian Eriksen seine Karriere beendet





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