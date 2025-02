Dänen wollen Kalifornien kaufen - und das ist ihr Angebot

Eine humorvolle Petition regt an, Kalifornien von den USA zu kaufen und zum dänischen Territorium zu machen. Die Dänen versprechen mehr Sonne, Palmen, Rollschuhe, Smørrebrød und bessere Politik für die kalifornischen Bürger.

Hast du jemals auf eine Karte geschaut und gedacht: 'Weißt du, was Dänemark braucht? Mehr Sonne, Palmen und Rollschuhe.' Wir haben die einmalige Gelegenheit, dass dieser Traum wahr wird. Die Dänen holen zum Gegenschlag aus und wollen Kalifornien kaufen. Eine Billion Dollar wollen sie sammeln, um dem amtierenden US-Präsidenten den Sonnenstaat abzukaufen. Der ist bekanntermaßen sowieso kein Fan von Kalifornien .

'Er hat es den 'am meisten ruinierten Staat der Union' genannt und hat jahrelang mit seinen Anführern gestritten', heißt es in der Petition. 'Wir sind uns ziemlich sicher, dass er bereit wäre, sich für den richtigen Preis von ihm zu trennen. Und hey, wir legen sogar einen lebenslangen Vorrat an dänischem Gebäck bei, um den Deal zu versüßen.' Die Kalifornier hätten dann mit Mary und Frederik eine echte Königin und einen echten König – und nicht nur Harry und Meghan. Na, wenn das kein Angebot ist! In der Petition wird auch vorgeschlagen, Disneyland in 'Hans-Christian-Andersen-Land' umzubenennen, und sie versprechen, 'Fahrradspuren nach Beverly Hills' und 'Bio-Smørrebrød an alle Straßenecken' zu bringen. Ein weiteres Versprechen: 'Es könnten Rechtsstaatlichkeit, allgemeine Gesundheitsfürsorge und faktenbasierte Politik gelten.' Jetzt könnten die kalifornischen Bürger tatsächlich schwach werden. Und falls sie nicht wollten, dass Mickey Mouse zukünftig einen Wikingerhelm trägt? Auch darauf steht in der Petition eine Antwort: 'Was den Willen der Bürger betrifft? Seien wir ehrlich – wann hat ihn das jemals aufgehalten? Wenn Trump Kalifornien verkaufen will, wird er Kalifornien verkaufen.' Worauf die Dänen bei der 'Denmarkification' scharf wären? 'Seien wir ehrlich, das Wetter in Dänemark ist ... nun ja, sagen wir einfach, es ist gemütlich. Kalifornien hat 300 Sonnentage im Jahr. Stellen Sie sich vor, Sie würden Ihre Gummistiefel gegen Flip-Flops eintauschen!





BILD / 🏆 82. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Dänemark Kalifornien USA Politik Petition Humor Disneyland Politik Smørrebrød Wetter

