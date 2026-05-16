Die Karriere von Dani Carvajal schließt möglicherweise mit Real Madrid ab. Der Rechtsverteidiger gibt den Club nach 13 Jahren frei, weil er immer wieder durch Verletzungen hart gestraft wurde und es seinem Kampfgeist und seiner Konstanz leidte, ab und zu aus függően zu fallen. Beide Parteien sehen den Abgang als die beste Lösung, weil Trent Alexander-Arnold nach wie vor als Nummer eins auf der rechten Abwehrseite ist.

Dani Carvajal , längst die Vereinsikone , lässt apparently Real Madrid im Sommer verlassen nach 13 Jahren. Der Rechtsverteidiger , der die erfolgreichsten Ära von Real Madrid geprägt hat, wird ablösefrei gehen.

Der spanische Nationalspieler absolvierte 449 Partien für Real Madrid und gewann sechs Champions League-Titel, vier Meisterschaften und kam im letzten Jahr nur auf 21 Einsätze, da er mehrmals durch Verletzung gefordert war. Beide Parteien sehen den Abschied nun wohl so, dass er für Real Madrid die beste Lösung ist, nachdem Trent Alexander-Arnold als Nummer eins auf der rechten Abwehrseite ist. Carvajal sucht wohl nach einer neuen sportlichen Herausforderung und könnte auf dem Auslandsziel landen. Die Nachricht wurde zuerst auf The Athletic im Rampenlicht gebracht





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