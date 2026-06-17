Dani Ceballos und Real Madrid einigen sich auf vorzeitige Vertragsauflösung. Der spanische Nationalspieler soll kurz vor einem Wechsel zu Betis Sevilla stehen, wo er seine Karriere begann.

Dani Ceballos und Real Madrid haben sich offenbar auf eine vorzeitige Beendigung seines noch bis 2027 laufenden Vertrages geeinigt. Wie die spanische Zeitung AS berichtet, wird der spanische Nationalspieler auf sein letztes Vertragsjahr verzichten, um einen Wechsel zu seinem Wunschverein zu ermöglichen.

Der 29-jährige Mittelfeldspieler, der einst bei Betis Sevilla seine Karriere begann, steht demnach kurz vor einer Rückkehr zu seinem Jugendclub. Ceballos war 2017 für rund 17 Millionen Euro von Betis zu Real Madrid gewechselt und galt als eines der größten spanischen Talente seiner Generation. In den vergangenen neun Jahren absolvierte er 215 Pflichtspiele für die Königlichen, darunter 23 Einsätze in der letzten Saison, in denen er jedoch nur 826 Minuten auf dem Platz stand.

Obwohl er häufig als Reservist agierte, sammelte er dennoch zahlreiche Titel, darunter drei Siege in der Champions League, mehrere nationale Meisterschaften und den Gewinn der Klub-WM. Für die spanische Nationalmannschaft kam er bislang 14 Mal zum Einsatz. Die Rolle des Ergänzungsspielers bei Real war jedoch über Jahre hinweg stets seine vorherrschende Position. Nun scheint sich der Kreis zu schließen: Betis Sevilla,_longer_ an einer Verpflichtung gearbeitet haben, gilt als wahrscheinlichstes Ziel.

Zuvor war Ceballos auch mit Ajax Amsterdam in Verbindung gebracht worden. Für Betis wäre die Rückkehr des Eigengewächses ein bedeutender Prestige-Transfer, und die Fans hoffen bereits seit Jahren auf seine Rückkehr nach Sevilla





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