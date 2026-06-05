Dani Olmo bleibt bei Barcelona: Freundin verrät Umzugspläne

Dani Olmo hat mit Spanien gegen den Irak ein 1:1-Unentschieden gespielt. In seiner Heimat Spanien gibt es immer wieder Gerüchte über einen möglichen Wechsel des ehemaligen Spielmachers vom FC Barcelona. Olmos Freundin Laura 'Abla' Schmitt hat in ihrem Podcast 'Ziemlich beste Fremde' über die Zukunft des Paares gesprochen. In den vergangenen Tagen gab es Berichte, wonach der FC Arsenal ein Angebot für Olmo vorbereitet hat. Der Champions-League-Finalist aus London wäre bereit, Barca eine Ablöse von 60 Millionen Euro zu zahlen. Olmo könnte bei den Engländern den Norweger Martin Ödegaard ersetzen, der vor einem Abschied steht. Barcelona hat kürzlich Anthony Gordon für 60 Millionen Euro von Newcastle verpflichtet. Der auch vom FC Bayern umworbene Engländer spielt in der Regel auf der Linksaußenposition, auf der auch Olmo hin und wieder von Barcelonas Trainer Hansi Flick eingesetzt wird. Olmos Freundin Laura hat in ihrem Podcast überraschend verkündet: 'Wir ziehen um.' Sie beschreibt den Stress des Umzugs und verrät, dass sie und Olmo innerhalb von Barcelona umziehen werden. Damit ist klar, dass Olmo bei Barca bleibt. Ein Wechsel wäre sehr überraschend gewesen, da Olmo einen Vertrag bis 2030 hat und unbedingt zu seinem Heimatklub Barca wechseln wollte. Er spielt eine wichtige Rolle im Team und stand in der vergangenen Saison in rund zwei Dritteln der Pflichtspiele in der Startelf. Laura hat nach einem Kurzurlaub auf Mallorca immer noch mit dem Umzugsstress zu kämpfen.

Dani Olmo hat mit Spanien gegen den Irak ein 1:1-Unentschieden gespielt. In seiner Heimat Spanien gibt es immer wieder Gerüchte über einen möglichen Wechsel des ehemaligen Spielmachers vom FC Barcelona.

Olmos Freundin Laura 'Abla' Schmitt hat in ihrem Podcast 'Ziemlich beste Fremde' über die Zukunft des Paares gesprochen. In den vergangenen Tagen gab es Berichte, wonach der FC Arsenal ein Angebot für Olmo vorbereitet hat. Der Champions-League-Finalist aus London wäre bereit, Barca eine Ablöse von 60 Millionen Euro zu zahlen. Olmo könnte bei den Engländern den Norweger Martin Ödegaard ersetzen, der vor einem Abschied steht.

Barcelona hat kürzlich Anthony Gordon für 60 Millionen Euro von Newcastle verpflichtet. Der auch vom FC Bayern umworbene Engländer spielt in der Regel auf der Linksaußenposition, auf der auch Olmo hin und wieder von Barcelonas Trainer Hansi Flick eingesetzt wird. Olmos Freundin Laura hat in ihrem Podcast überraschend verkündet: 'Wir ziehen um.

' Sie beschreibt den Stress des Umzugs und verrät, dass sie und Olmo innerhalb von Barcelona umziehen werden. Damit ist klar, dass Olmo bei Barca bleibt. Ein Wechsel wäre sehr überraschend gewesen, da Olmo einen Vertrag bis 2030 hat und unbedingt zu seinem Heimatklub Barca wechseln wollte. Er spielt eine wichtige Rolle im Team und stand in der vergangenen Saison in rund zwei Dritteln der Pflichtspiele in der Startelf.

Laura hat nach einem Kurzurlaub auf Mallorca immer noch mit dem Umzugsstress zu kämpfen





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