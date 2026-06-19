Dani Olmo äußert sich überrascht über den Wechsel seines Freundes Marc Cucurella zu Real Madrid. Trotz Rivalität freut er sich für ihn.

Da staunte selbst Landsamm und Freund Dani Olmo nicht schlecht. Der Barcelona-Star verriet, dass der Wechsel von Marc Cucurella zu Real Madrid selbst für enge Weggefährten überraschend kam.

Während der WM 2026 für eine Ablöse von zunächst 55 Millionen Euro plus Boni wechselte der Linksverteidiger zu den Königlichen. Es ist der erste Neuzugang unter Trainer José Mourinho, der den Kader nach zwei titellosen Jahren kräftig umbaut. Gegenüber der spanischen Zeitung Sport sagte Olmo: Wir haben das nicht erwartet. Er hat es für sich behalten.

Trotz des Wechsels zum Erzrivalen freut sich der Offensivspieler für Cucurella: Wenn er das wollte, freue ich mich für ihn, weil er mein Freund ist. Einen kleinen Seitenhieb konnte sich Olmo aber nicht verkneifen: Jetzt wird er in der Liga leiden müssen - und wir auch. Gegen Lamine wird er zum Beispiel leiden müssen. Olmo bleibt dennoch entspannt: Es ist normal, dass sie sich nach zwei Jahren ohne Titel verstärken.

Das sind Weltklassespieler, aber wir machen uns keine Sorgen. Wir haben mit Gordon einen großartigen Spieler verpflichtet und sind glücklich. Der Wechsel von Cucurella zu Real Madrid hat in der Fußballwelt für Aufsehen gesorgt, insbesondere da er von einem direkten Konkurrenten wie Barcelona kommt. Cucurella, der zuvor bei Chelsea und Brighton spielte, kehrt nach Spanien zurück und soll die Defensive von Real Madrid verstärken.

Die Ablösesumme von 55 Millionen Euro plus möglicher Boni unterstreicht die Wertschätzung, die der Verein in ihn setzt. Mourinho plant, Cucurella als Teil einer umfassenden Erneuerung des Kaders einzusetzen, nachdem die letzten beiden Saisons ohne Titel endeten. Die Konkurrenz in der Liga wird dadurch noch intensiver, denn Barcelona hat mit dem jungen Lamine Yamal ein enormes Talent hervorgebracht, das nun auf einen erfahrenen Gegenspieler trifft.

Dani Olmo, der selbst erst kürzlich von RB Leipzig zu Barcelona wechselte, zeigte sich in dem Interview gelassen. Er betonte, dass Barcelona mit Spielern wie Gordon und anderen Neuzugängen gut aufgestellt sei. Die Rivalität zwischen den beiden großen Klubs bleibt bestehen, aber Olmo sieht darin eine Herausforderung, der man sich gerne stellt. Für Cucurella persönlich hofft er, dass der 26-Jährige seine Leistungen abrufen kann.

Die kommende Saison verspricht spannend zu werden, denn beide Teams haben sich verstärkt und werden um die Meisterschaft kämpfen. Die Fans dürfen sich auf packende Duelle freuen, insbesondere wenn sich Cucurella und Lamine Yamal auf dem Platz gegenüberstehen. Olmos Aussagen zeigen, dass trotz der Rivalität eine gewisse Wertschätzung unter den Spielern herrscht. Die Entwicklung des Transfermarkts und die strategischen Entscheidungen der Trainer beeinflussen nicht nur die Klubs, sondern auch die Nationalmannschaft.

Cucurella und Olmo sind beide wichtige Säulen der spanischen Auswahl, die sich auf die WM 2026 vorbereitet. Während Olmo bei Barcelona auf eine erfolgreiche Zukunft hofft, muss Cucurella bei Real Madrid beweisen, dass er den hohen Erwartungen gerecht wird. Mourinhos System könnte ihm entgegenkommen, da er offensive Außenverteidiger bevorzugt. Olmos Kommentare über das Leid in der Liga deuten auf eine erfrischende Ehrlichkeit hin, die in der modernen Fußballwelt selten geworden ist.

Die Saison 2025/26 wird zeigen, ob die Transfers die gewünschte Wirkung erzielen





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