Der ehemalige Real-Talent Dani Parejo beendet seine Karriere nach Erfolgen mit Valencia und Villarreal. Er hat den spanischen Pokal, die Europa League, die U19- sowie die U21-EM gewonnen, aber nie für einen Topklub wie Barcelona oder Bayern München gespielt.

Dani Parejo beendet seine Karriere nach Erfolgen mit Valencia und Villarreal . Der ehemalige Real-Talent hatte in seiner Karriere den spanischen Pokal, die Europa League , die U19- sowie die U21-EM gewonnen.

Er war jedoch nie für einen Topklub wie Barcelona oder Bayern München gespielt. Parejo, der vier Länderspiele für Spanien absolviert hat, hat gegenüber der Zeitung El Larguero gesagt, dass er in seiner Karriere mehr als zufrieden ist, aber er hätte gerne für einen echten Topklub gespielt. Er hat sich dabei auf die Erfahrung bezogen, die er bei einem derartigen Verein gesammelt hätte.

Ein Transfer nach Barcelona war zwar nicht ausgeschlossen, aber es kam nicht zustande, da aus verschiedenen Gründen die Option Barça nicht realisiert werden konnte. Parejo hat in seiner Karriere verschiedene Stationen durchlaufen, darunter Real Madrid, Queens Park Rangers, Getafe und Valencia. Er spielte seit 2020 für Villarreal und feierte mit dem Klub 2021 den größten Erfolg seiner Laufbahn, als er mit dem Team die Europa League gewann. Im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League 2018 bereitete er den 1:0-Sieg für Villarreal vor.

Gegen Bayern München stand er viermal auf dem Platz, zweimal 2012 und zweimal 2022. Obwohl er nie für den Klub aus München gespielt hat, bereitete er im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League 2018 den Sieg für Villarreal vor. Parejo ist nun 37 Jahre alt und hat sich entschieden, seine Karriere zu beenden. Er ist mit seiner bisherigen Karriere mehr als zufrieden und dankt Valencia für die Erfahrung, die er dort gesammelt hat.

Er hat sich jedoch auch wünschen lassen, für einen echten Topklub gespielt zu haben. Das wäre die Erfahrung gewesen, die er sich gewünscht hat. Es bleibt abzuwarten, wie Parejos Karriere nach seiner Beendigung weitergeht





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