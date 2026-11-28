Der spanische Motorradlegende Dani Pedrosa verlässt nach acht Jahren die Testabteilung von KTM. Seit seinem Rücktritt als Werkspilot 2018 war er maßgeblich an der Entwicklung der MotoGP-Rennmaschine beteiligt und kehrte zeitweise als Wildcard-Fahrer auf die Strecke zurück. Pol Espargaro wird ab sofort die Testarbeit leiten.

Eine Ära bei KTM geht zu Ende - Dani Pedrosa verlässt nach acht Jahren das Testteam - In Zukunft führt vor allem Pol Espargaro die Testarbeit weiterPedrosa beendete seine Karriere als Vollzeitrennfahrer nach der Saison 2018.

Bis dahin hatte er 13 Jahre im Honda-Werksteam absolviert. In der Königsklasse gewann er 31 Grands Prix und wurde dreimal WM-Zweiter sowie dreimal WM-Dritter. Unmittelbar nach der Trennung von Honda trat Pedrosa dem KTM-Projekt bei und verstärkte das Testteam. Zunächst schloss der Spanier Renneinsätze aus, aber es kam schließlich doch zu Wildcard-Starts.

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In der Saison 2021 fuhr er beim Grand Prix der Steiermark in Spielberg sein erstes MotoGP-Rennen für KTM und wurde Zehnter. 2023 folgten zwei weitere Starts in Jerez und Misano. In Misano eroberte Pedrosa sowohl im Sprint als auch im Grand Prix vierte Plätze. Sein letztes Rennen in der Königsklasse bestritt er im Jahr 2024 in Jerez. Im Sprint belegte er den dritten Platz, im Grand Prix schied er durch Sturz aus.