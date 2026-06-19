Daniel Altmaier besiegt Daniil Medvedev und erreicht Halbfinale bei Rasenturnier

Der deutsche Tennisspieler Daniel Altmaier hat bei einem Rasenturnier das Halbfinale erreicht, nachdem er den ehemaligen Weltranglistenersten Daniil Medvedev besiegt hat. Das Match dauerte 2:45 Stunden und endete 6:4, 6:7, 6:4.

Der deutsche Tennis -Profi Daniel Altmaier , derzeit Nummer 81 der Welt, hat bei einem Rasenturnier das Halbfinale erreicht, nachdem er den Russen Daniil Medvedv, die frühere Nummer eins der Welt und aktuell Nummer sieben, in einem spannenden Dreisatzmatch besiegen konnte.

Das Match endete mit 6:4, 6:7 und 6:4 nach 2 Stunden und 45 Minuten. Altmaier verwandelte seinen dritten Matchball, nachdem er zunächst zum 5:3 geführt hatte, dann aber sein Aufschlagspiel zu null abgegeben hatte. Trotz dieser Schwächephase behielt er die Nerven und breakte Medvedev erneut, um den Sieg zu sichern. Dieser Erfolg stellt das bislang beste Turnierresultat Altmaiers in diesem Jahr dar, gemessen an der Stärke des Teilnehmerfelds.

Nach zwölf Niederlagen in der ersten Runde und vier in der zweiten Runde zuvor in der Saison ist dieser Lauf eine besondere Leistung. Altmaier betonte, dass ihm das Match wichtige Erfahrungen gebracht habe und er durch mehr Aggressivität überzeugt habe. Der Davis-Cup-Spieler lobte die Zusammenarbeit mit seinem Trainer Dustin Brown, den er speziell für die Rasensaison ins Team geholt hatte. Die Entscheidung scheint sich auszuzahlen, da die Rasenexpertise Browns Altmaier helfen könnte, sein Spiel auf diesem Belag zu optimieren.

Nach dem Sieg äußerte sich Altmaier erfreut über das Erreichte, muss jedoch bereits kurz darauf wieder auf den Platz zurückkehren, um im Doppel mit seinem Freund Joao Fonseca aus Brasilien das Finale anzustreben. Im Halbfinale des Einzels trifft er nun auf den Kanadier Felix Auger-Aliassime oder den Amerikaner Frances Tiafoe





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