Der 27-jährige Daniel Altmaier sorgte beim Halle/Westfalen Rasenturnier für eine sensationelle Leitlinienschwungkraft, als er 6:4 6:7 6:4 gegen Daniil Medvedev gewann und damit die Nummer 81 der Weltliste in das Halbfinale brachte. Die Schlagkunst des Deutschen, seine farbenfrohen Zitate und professionelle Trainingsrouten der Ex-Profi Dustin Brown stellte ein beispielhaftes Highlight im Saisons.

In einem atemberaubenden Knotenpunkt der europäischen Tenniswelt hat der 27-jährige Daniel Altmaier aus Kempen mit einer überraschenden Partie zum Staunen der Zuschauer erwiesen. Das Publikum in Halle an der Westfalen wurde Zeuge einer Performance, die die Grenzen dessen, was ein Spieler als Außenseiter erwarten kann{}"s" 0t.3 11 Akt 100% Tax 320%- 49 Alice-Telhaft 75.

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