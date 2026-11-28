Ein hartes Jahr liegt hinter Daniel Aminati. Auf Instagram gibt er Einblicke in seinen Kummer und verrät seinen Weg nach vorn.

sprach der Moderator jetzt offen darüber, wie belastend das Jahr für ihn gewesen ist. 2026 zähle zu den brutalsten Jahren, die er seit Langem erlebt habe.

Vor allem zu Jahresbeginn sei es ihm seelisch schlecht gegangen.seinen Followern. Im Januar und Februar habe ihn der Kummer derart eingenommen, dass ihm selbst das Aufstehen schwergefallen sei. Während er diese Erinnerungen teilt, zeigt sich der Fernsehstar ernst und nachdenklich. Mit seinen Worten lässt er seine Community daran teilhaben, wie herausfordernd diese Zeit für ihn war und wie stark die Traurigkeit damals seinen Alltag bestimmt hat.außerdem mit der Frage, wie Menschen auf schwierige Lebensphasen reagieren.

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Manchmal steigere man sich in den eigenen Schmerz hinein und schaffe es nicht, sich daraus zu lösen. Seelische Verletzungen vergleicht er deshalb mit einem Schnitt oder einem Bruch: Auch sie benötigten Zeit, um zu verheilen. Diesen Raum möchte sich der Moderator nun selbst geben. Er will das Erlebte verarbeiten, besser verstehen und herausfinden, welche persönlichen Erkenntnisse er daraus mitnehmen kann.