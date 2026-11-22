Borussia Mönchengladbach verlor 0:1 gegen Dortmund. Trainer Alexander Blessin forderte Daniel Batz als neuen Torwart, der einen folgenschweren Fehler beging.

Bei Borussia Mönchengladbach sorgte vor dem anstehenden Spiel für eine Überraschung, als Trainer Alexander Blessin (53) seine Torhüter-Prioritäten neu ordnete. Anstelle des verletzungsbedingten Langzeit-Alternativen Moritz Nicolas (29) erhielt der erfahrene Keeper Daniel Batz (35) die volle Vertrauenswürde für die Position als neue Nummer eins. Nicolas musste sich nach seiner langen Pause auf der Ersatzbank gedulden, während der 35-Jährige nun unter der Latte stand.

Unentschuldbarer Fehler im eigenen Tor

Die Entscheidung von Blessin erwies sich jedoch als bitter, denn Batz machte in seiner Premierenspielerfahrung als Stammtorhüter einen schwerwiegenden Fehler, der direkt zum 0:1-Endstand gegen Borussia Dortmund führte. Ein Schuss des Nationalspielers Felix Nmecha (26) prallte nicht ab oder wurde gehalten, sondern ging direkt ins eigene Netz. Der 26-Jährige nutzte eine defensive Lücke aus, doch das Resultat traf die Gladbacher Hütte härter, als das Spielbild es vermuten ließ.

Also read Borussia Mönchengladbach gegen Borussia Dortmund: Tabellenletzter empfängt Tabellenerster

Batz erklärt die taktische Fehleinschätzung

Batz versuchte, den Vorfall aus seiner Perspektive zu erklären und wies auf taktische Beweggründe hin. Er sah, dass zwei Gladbacher Verteidiger herausrückten, um seine rechte Seite abzudecken, was das Tor für den Schützen verkleinerte. Um die lange Ecke abzudecken, machte Batz einen Schritt nach links, kam jedoch einen Schritt zu weit. Dadurch erreichte er den Ball nicht mehr richtig, was zum Eigentor führte. Er entschuldigte sich und nannte es die Krux eines Torwarts.

Advertisement

Trainer Blessin zeigt Verständnis für die Situation

Trainer Alexander Blessin reagierte mit Mitgefühl auf das Pech seines Torhüters. Batz gab zu, dass er seinen Job machen wollte, dies jedoch nicht gelang. Er akzeptierte die Rolle des „Depps vom Dienst“ und verstand die Frustreaktionen seiner Fans. Er betonte jedoch, dass der Blick nach vorne gerichtet sein muss. Der Fehlersport Fußball erfordert es, Verantwortung zu übernehmen und nicht in der Vergangenheit zu verharren.