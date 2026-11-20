Daniel Craig übergibt die 007-Lizenz an Robert Pattinson. Der Schauspieler wird Pub-Besitzer in London und bewahrt das Erbe des Vorgängers.

Die Ära von Daniel Craig als James Bond ist endgültig abgeschlossen. Der fünfundsiebzigjährige Schauspieler hat die berühmte Lizenz zum Töten offiziell an Robert Pattinson übergeben. Während Craig nun das Leben im Ruhestand in London genießt, bereitet sich der neue 007 auf seinen ersten Einsatz vor. Die Übergabe der ikonischen Rolle markiert ein historisches Kapitel der Filmgeschichte und zieht die Aufmerksamkeit weltweit auf sich.

Rollentausch zwischen Vorgänger und Nachfolger

Robert Pattinson übernimmt nach offiziellen Angaben die berühmteste Agenten-Nummer der Kinogeschichte. Er folgt damit direkt auf Daniel Craig, der sich im Jahr 2021 mit dem Film "Keine Zeit zu sterben" aus dem Dienst verabschiedete. In diesem letzten Auftritt als Geheimagent 007 starb Craig Charakter sogar den Filmtod, was einen definitiven Schlusspunkt unter seine Darstellung setzte. Die Übergabe ist nun vollzogen, und Pattinson wird bald seinen Martini geschüttelt anstatt gerührt bestellen.

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Lebensstilwechsel: Vom Geheimagenten zum Pub-Besitzer

Anstelle des Glitzer und Glamours von 007 sucht sich Daniel Craig jetzt Gemütlichkeit. Kürzlich wurde in England gesichtet, wie der ehemalige Geheimagent in dunkler Wollmütze, Brille, Schal und einem dicken schwarzen Mantel durch die Straßen schlenderte. Unter dem Arm trug er gefaltete Klamotten, was einen klaren Kontrast zu seiner früheren Präsenz als Mann im perfekten Anzug bildete. Dieser Lifestyle-Wechsel unterstreicht seinen Übergang in einen ruhigeren Lebensabschnitt ohne den Druck der Blockbuster-Produktion.

Neues Projekt: Historischer Pub in Clerkenwell

Die Hollywoodstar Daniel Craig plant konkret im Gastgewerbe aktiv zu werden. Er übernimmt gemeinsam mit drei Gastro-Freunden den historischen Pub "The" im Londoner Stadtteil Clerkenwell. Das Gebäude stammt aus dem 18. Jahrhundert und soll von Craig renoviert werden. Dabei legt er Wert darauf, den bodenständigen Charakter der Kneipe ausdrücklich zu bewahren. Die Tür dieser Pub-Location soll bald von Stammgästen und Bond-Fans betreten werden.

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Warum Craig sich für diesen Schritt entscheidet

Craig verfügt über tiefgreifende persönliche Erfahrungen mit diesem Geschäft. Schon seine Eltern und Großeltern betrieben Kneipen. Er selbst sagte über seine Kindheit, dass er in Pubs aufgewachsen ist. Diese familiäre Verbindung zum Wirtsgewerbe erklärt, warum er sich für dieses Projekt interessiert. Vom Geheimdienst in die Gastwirtschaft wechselt er nun den Standort. Mehr britischer Ruhestand geht in dieser Form kaum.

Reaktion der Branche und Vorläufer

Die Übertragung der Rolle auf Robert Pattinson stieß auf breite Aufmerksamkeit. Pierce Brosnan, der die Rolle zuvor innehatte, begrüßte den neuen James Bond auf Instagram herzlich im 007-Kreis. Er ist sich sicher, dass Pattinson großartig sein wird. Craig selbst hat im Vergleich zu seinen Vorgängern eine solide Bilanz vorzuweisen. Fünf Bond-Filme drehte der Brite, angefangen mit "Casino Royale" im Jahr 2006. Sein letzter Einsatz folgte 2021 mit "Keine Zeit zu sterben". Diese fünf Filme festigten seinen Status als einer der bedeutendsten Interpreten der Figur.