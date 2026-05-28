Daniel Craigs letzte Bond-Filme verlassen Prime Video: Wer wird der nächste 007?

Daniel Craigs Zeit als James Bond geht zu Ende, seine Bond-Filme verlassen Prime Video. Wer wird der nächste 007? Amazon startet die Castings für den nächsten Bond, während Fans noch Zeit haben, Craigs Filme zu sehen.

2006 übernahm Daniel Craig die Rolle des James Bond von Pierce Brosnan und war bis 2021 in dieser Rolle tätig. Alle seine Bond-Filme, darunter 'Casino Royale' (2006), 'Ein Quantum Trost' (2008), 'Skyfall' (2012), 'Spectre' (2015) und 'Keine Zeit zu sterben' (2021), waren bei Prime Video verfügbar, bevor sie entfernt wurden.

Diese Filme waren allesamt erfolgreiche Action-Blockbuster, die Milliarden US-Dollar eingespielt haben. In 'Keine Zeit zu sterben' gab Craig seine berühmte Agentennummer 007 ab, die von Agentin Nomi (Lashana Lynch) übernommen wurde. Trotzdem wurde er für seine letzte große Aufgabe aus dem Ruhestand geholt. Der Film war der 25. aus der Reihe und markierte Craigs letzten Auftritt als James Bond.

Ein*e Zuschauer*in bei Rotten Tomatoes schrieb zum Abschied von Craig: 'Der Film hat insgesamt eine düstere Grundstimmung, da die Zeit als zentrales Thema aufgegriffen wird, um das Publikum daran zu erinnern, dass sich ihre Zeit mit Craig dem Ende neigt.

' 'Keine Zeit zu sterben' wurde als emotionalster und persönlichster Bond-Film aus Craigs Ära bezeichnet und als bewegender Abschied von dem legendären Schauspieler gelobt. Craig war insgesamt 15 Jahre lang als Bond-Figur im Einsatz. Bis einschließlich 1. Juni 2026 können Fans seine Filme noch im Abo von ansehen.

Amazon hat bereits mit den Castings für den nächsten Bond begonnen, wobei Denis Villeneuve als Regisseur der kommenden Produktion genannt wurde. Es gibt Gerüchte, dass Jacob Elordi, Callum Turner oder Aaron Taylor-Johnson aussichtsreiche Kandidaten für die legendäre Rolle sein könnten





KINOde / 🏆 36. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

James Bond Daniel Craig Prime Video Keine Zeit Zu Sterben Amazon 007

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

'Einer der besten Action-Filme des Jahrzehnts': Endlich ist die FSK-Freigabe von 'The Furious' bekanntFür Actionfans ist „The Furious“ das MUST-SEE des Kinojahres 2026. Der Prügelspaß verpricht brachiale Unterhaltung im Stil von „The Raid“. Dass es dabei nicht zimperlich zugehen wird, war klar – das macht jetzt auch die FSK-Einstufung deutlich.

Read more »

Die besten Filme des Jahres: Wer schnappt sich diesmal die meisten Lolas?Welcher Film erhält in diesem Jahr die meisten Goldenen Lolas? Beim Deutschen Filmpreis werden die die begehrten Trophäen in insgesamt 17 Kategorien vergeben, der Ehrenpreis geht diesmal an Wim Wenders. Das Erste überträgt die von Christian Friedel

Read more »

Abschied von Daniel Craig: Alle Bond-Filme verlassen Prime Video - wer wird der nächste 007?Daniel Craigs James-Bond-Filme verschwinden bis Juni 2026 von Prime Video. Ein Rückblick auf seine Ära und die Suche nach dem neuen 007.

Read more »

Leo Suter als neuer James Bond? Netflix-Star im Fokus der GerüchtekücheNach Daniel Craigs Abschied wird die Suche nach dem nächsten James Bond konkreter. Netflix-Star Leo Suter aus 'Vikings: Valhalla' wird als heißer Kandidat gehandelt. Casting-Direktorin Nina Gold betont die Notwendigkeit einer langfristigen Verpflichtung. Die Produktion des neuen Bonds ist für 2028 geplant, mit Denis Villeneuve als Regisseur und Steven Knight als Drehbuchautor.

Read more »