Daniel Druskat: A Legendary DDR-Series

"Daniel Druskat" is a five-part film series that can be considered a legendary DDR production. The series is available digitally on Amazon Prime Video and may be aired again on MDR in the future.

In der DDR hatten es Film schaffende nicht immer leicht, viele Produktionen wurden von der Regierung missbilligt; so auch dieses Format. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt.

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"Daniel Druskat" ist eine fünflige Spielfilmserie, die eine legendäre DDR-Produktion darstellt. Ob die Werke aus unserem Video Kultstatus-Potenzial haben, könnt ihr im Kino sehen. Daniel Druskat (Hilmar Thate) gilt in seiner Funktion als Vorsitzender der Altenstein-LPG (Landwirtschaftliche Produktionsgenossenschaft) als Vorzeigebürger der DDR und der Sozialistischen Einheitspartei. Als der Familienvater festgenommen wird, machen im Dorf Gerüchte die Runde.

Tochter Anja (Sabine Elsholz) sucht nun nach Antworten.

"Daniel Druskat" ist eine kritisch untertonte und glänzend besetzte DDR-Serie, die sowohl erzählerisch als auch darstellerisch punkten kann. Dass die 1976 erstmals ausgestrahlte TV-Produktion ganze 13 Jahre im DDR-Fernsehen nicht mehr gesendet wurde, liegt tatsächlich an der prominenten Besetzung. Als Manfred Krug, Hilmar Thate und Angelica Domröse () der DDR den Rücken kehrten, wurde der Fünfteiler nicht mehr gesendet.

"Daniel Druskat" zeichnet ein derart authentisches Bild der damaligen Zeit vor allem durch die beeindruckende Inszenierung von Regisseur Lothar Bellag. Denn der Filmemacher drehte sein Format ausschließlich an – was um die so mitreißende wie dramatische Erzählung einen historisch akkuraten Rahmen zieht und den Hauptdarsteller*innen eine realistische Bühne bietet.

"Daniel Druskat" ist derzeit digital nur im Kaufstream bei Amazon Prime Video erhältlich, möglicherweise wird der Fünfteiler aber in Zukunft noch mal im MDR ausgestrahlt. 2024 lief das Krimi-Drama-Format dort das letzte Mal. Wer Fan von DDR-Produktionen ist und sich die Serie aber am liebsten ins Regal stellen möchte, findet sie be





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