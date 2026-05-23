'Daniel Druskat' - Hauptdarsteller*innen in eine reale DDR-Zeit abbilden

Die DDR-Filmgeschichte war geprägt von mangelnder staatlichen Förderung und Privatisierung nach der Wende. 'Daniel Druskat' erinnert mit seiner Cricket-Komödie und den grandiosen Darstellern an diese Zeit. Auch in Thomas Piktscher erzählt die DDR-Bande Variä von sie selbst.

In der DDR stauten viele Filmproduktionen unter hohem Druck aus, bis hin zum Missbilligen des eigenen Geldes. Auch die preisgekrönte Fernsehproduktion ' Daniel Druskat ' lässt erkennen, wie hart es für die DDR-Filmindustrie war.

Mit kritischem Unterton und einer beeindruckenden Inszenierung schärft Regisseur Lothar Bellag ein authentisches Bild dieser Zeit ab. Ob die Serie jedoch eines Tages nochmal auf ZDF wieder ausgestrahlt wird, steht noch in der nächsten Runde. Bis dahin, 'Daniel Druskat' ist nur digital im SVOD-Anbieter Amazon Prime Video verfügbar





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