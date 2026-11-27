Dafür entschuldigt sich der SH-Chef beim Kanzler

Am Freitagmittag findet das Herbst-Interview mit Ministerpräsident Daniel Günther an einem ganz besonderen Ort statt: an Bord des historischen Raddampfers Freya, der dabei über die Kiel er Förde fährt.

Die Grande Dame lief 1905 vom Stapel. Zwischen Schaufelrädern, Jugendstil-Salon und Fördepanorama trifft die Kieler RTL Nord-Studioleiterin Kirsten von Keitz Schleswig-Holsteins Regierungschef zu einem Gespräch, das schon allein wegen des Settings alles andere als gewöhnlich ist. Die Bundesregierung plant eine große Rentenreform, für die im Sommer eine Expertenkommission Empfehlungen vorlegte. Doch seither ist wenig passiert.

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Es gibt viele Ideen, doch bisher noch keine Lösung im Koalitionsstreit.