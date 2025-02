Daniel Ives nennt die besten Aktien für die KI-Revolution 2025

Der renommierte Tech-Analyst Daniel Ives von Wedbush hat die besten Aktien für die KI-Revolution bis 2025 benannt. Neben dem Highflyer Palantir sind weitere Unternehmen im Fokus, die von der rasanten Entwicklung der künstlichen Intelligenz profitieren könnten.

Ein renommierter Tech-Analyst hat die besten Aktien für die KI-Revolution bis 2025 benannt. Daniel Ives von Wedbush ist ein bekannter Wall-Street-Experte und Tech-Analyst, der regelmäßig mit seinen Meinungen zu Aktien wie Palantir für Diskussionen sorgt. In einem aktuellen Bericht des Finanzportals Seeking Alpha hat Ives verraten, welche Aktien neben Highflyern wie Palantir 2025 durchstarten könnten.

Ives ist überzeugt, dass 2025 das Jahr der KI-Revolution sein wird und dass bestimmte Unternehmen Anlegern besonders hohe Gewinne bescheren könnten. Ives hebt die hervorragende Performance der Palantir Aktie hervor. Sie legte bereits 2024 um fast 400 Prozent zu und liegt seit Jahresbeginn wieder rund 50 Prozent im Plus. Trotz wiederkehrender Warnungen von Analysten vor einer möglichen Überbewertung scheinen Unternehmen wie Palantir unaufhaltsam. Ives betont, dass Palantir sich während der KI-Revolution mit der Ausweitung der Anwendungsfälle seiner Spitzenprodukte auf ein größeres Partner-Ökosystem konzentriert hat, was eine rasch steigende Nachfrage nach generativer KI im Unternehmensmaßstab und auf Unternehmensebene mit sich bringt. Dieser Trend könnte in den kommenden zwölf bis 18 Monaten ein zentraler Wachstumstreiber für das kommerzielle US-Geschäft von Palantir sein. Besonders hebt Ives die 2023 eingeführte Artificial Intelligence Platform (AIP) hervor, die enormes Potenzial bietet.Ives und sein Team erwarten eine massive Investitionswelle in KI: Innerhalb der nächsten drei Jahre sollen rund zwei Milliarden US-Dollar in KI fließen - ein Treiber für eine generationenübergreifende Revolution im Technologiesektor. Der Autor sieht Palantir als führende Software-Aktie für die KI-Revolution 2025. Doch auch andere Unternehmen aus dem Bereich könnten profitieren. Dazu zählen: Oracle, IBM, Innodata, Snowflake, MongoDB, Elastic und Pegasystems. Die KI-Branche boomt und laut Daniel Ives steht sie erst am Anfang einer gewaltigen Entwicklung. Unternehmen wie Palantir und Salesforce könnten dabei zu den größten Gewinnern zählen. Wer langfristig in die KI-Revolution investieren möchte, sollte die genannten Aktien im Auge behalten - denn die Weichen für 2025 sind bereits gestellt.





boerseonline / 🏆 79. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

KI-Revolution Aktien Palantir Daniel Ives Wedbush Technologie Investitionen

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Welche Aktien jetzt kaufen und verkaufen? Unsere Aktienauswahl für den Februar (inklusive Short-Aktien)Anzeige / WerbungWelche Aktien jetzt kaufen und verkaufen?Unsere Aktienauswahl für den Februar: Nasdaq Momentum-Aktien Die besten KI-Aktien EU Momentum-Aktien Short Selling Aktien (NEU!) Dividenden-Champions

Weiterlesen »

Biotechnologie-Aktien: 3 aussichtsreiche Aktien für 2025Der Artikel analysiert das Wachstumspotenzial des Biotechnologie-Marktes, insbesondere im Bereich Krebsmedikamente. Es werden 3 aussichtsreiche Aktien vorgestellt, die in der Erforschung und Entwicklung von Wirkstoffen gegen Tumorerkrankungen tätig sind und Potenzial für Vervielfachung haben.

Weiterlesen »

Euro STOXX 50: Raus aus US-Aktien, rein in Euro-Aktien!Nach dem 'Zollschock' vom Montag legt der DAX heute schon wieder den dritten Tag in Folge zu. Wie ich am Freitag vergangener Woche berichtete, hatte er bis zu dem Rücksetzer vom Wochenbeginn in der Vorwoche bereits vier Tage in Folge zugelegt.

Weiterlesen »

Euro STOXX 50: Raus aus US-Aktien, rein in Euro-Aktien!Marktübersicht von Stockstreet GmbH (Sven Weisenhaus) über: DAX, Euro Stoxx 50. Lesen Sie Stockstreet GmbH (Sven Weisenhaus)'s Marktübersicht auf Investing.com.

Weiterlesen »

Profitieren von der KI-Revolution rund um Stargate & Deepseek: Die sichersten KI-AktienTech-Schock durch Chinas KI Deepseek, Anlagechancen entstehen, Stargate-Projekt fraglich, Telekom und US-Aktien im Fokus.

Weiterlesen »

Jetzt noch KI-Aktien wie Nvidia, Palantir & Co. kaufen? Top-Analyst verrät, was jetzt zu tun istTop-Analyst Daniel Ives empfiehlt trotz Volatilität, Tech-Aktien wie Nvidia und Palantir zu halten und Ausverkäufe zu kaufen.

Weiterlesen »