Die Indianapolis Colts haben Daniel Jones auf die Waiver-Liste gesetzt. Mehrere NFL-Teams wie die Minnesota Vikings oder Arizona Cardinals könnten ihn als kostenlose Alternative verpflichten.

Die Indianapolis Colts haben die Reißleine gezogen und Daniel Jones auf die Waiver-Liste gesetzt. Damit beginnt die Suche des 29-jährigen Quarterback s nach einem neuen Team in der National Football League. Der Spieler führt die aktuelle Saisonstatistik mit 13 Interceptions an, was sein öffentliches Rating massiv belastet. Trotz dieser negativen Bilanz und der hohen Anzahl an Ballverlusten wird Jones von Experten dennoch als ernstzunehmende Option für andere Franchises angesehen. Derzeit steht noch bis Montagabend um 22 Uhr deutscher Zeit die Frist für Claims auf dieser Liste.

Finanzielle Details und Vertragsmechanismen

Das genaue finanzielle Arrangement für Jones hängt stark davon ab, ob ein Team ihn über die Waiver-Liste oder als Free Agent verpflichtet. Laut ESPN ist es wahrscheinlicher, dass die Teams abwarten, um ihn nach Ablauf der Frist als freien Spieler unter Vertrag zu nehmen. In diesem Szenario wären seine Gehaltsansätze frei verhandelbar. Das absolute Minimum für die restliche Spielzeit 2026 beträgt laut Quellenangaben 505.554 US-Dollar. Dies macht ihn zu einem potenziell extrem kostengünstigen Transfer für Budgets, die unter Druck stehen.

Also read Club der Reality Detektive: Sendezeiten, Stream und Kandidaten-Liste

Sollte ein Klub ihn doch innerhalb der Frist verpflichten, ergeben sich deutlich höhere finanzielle Verpflichtungen. Nach Angaben von Spotrac müsste das Team die verbleibenden Vertragszahlungen der aktuellen Saison in Höhe von rund 2,3 Millionen US-Dollar übernehmen. Hinzu kämen die Bezüge für das Jahr 2027 in Höhe von 38 Millionen US-Dollar, wobei davon mehr als zehn Millionen Dollar garantiert sind. Das Portal The Athletic weist darauf hin, dass ein Franchise für einen Waiver-Claim mindestens 6,35 Millionen Dollar an Salary-Cap-Space benötigt, was die Anzahl der ernsthaften Interessenten einschränkt.

Interesse von Minnesota Vikings und Arizona Cardinals

Die Minnesota Vikings hatten das Interesse an Daniel Jones bereits vor Jahren bekundet. Laut ESPN hatten die Vikings noch im Trade-Fenster bei den Colts wegen Jones angefragt, die damalige Anfrage wurde jedoch abgelehnt. Klappt es nun im zweiten Anlauf? Minnesota verfügt aktuell über eine 4-6-Bilanz und hat schlechte Karten im Playoff-Rennen. Ein erfahrener Quarterback wie Jones könnte als zweite Option helfen, Stabilität zu schaffen. Bei einem direkten Duell gegen den aktuellen Starter Jacoby Brissett, der in der Zwischenzeit zu den Baltimore Ravens gewechselt ist, könnte Jones weitere Einspielzeit erhalten.

Advertisement

Auch die Arizona Cardinals werden als potenzieller Arbeitgeber diskutiert. Derzeitige Starter Gardner Minshew ist schwer verletzt und der Rookie Carson Beck fällt ebenfalls verletzt aus. Dadurch entsteht ein Vakuum in der Offensive, das Jones füllen könnte. Laut ESPN hätten die Cardinals sogar genügend Cap Space, um Jones direkt von der Waiver-Liste zu verpflichten, although this scenario is considered unlikely. Für Jones wäre die Rückkehr in die Organisation reizvoll, da er dort im Jahr 2024 bereits unter Vertrag stand und Stabilität in einem bekannten Umfeld findet, obwohl er damals ohne Einsatzzeit blieb.

Aussichten für die Philadelphia Eagles und New England Patriots

Die Philadelphia Eagles befinden sich in einer schwierigen sportlichen Verfassung. Nach sieben Niederlagen in Folge steht das Team bei einer Bilanz von 2-7. Mit dem Ausfall von Hauptstarter Jalen Hurts konnten die Vertreter Tanner McKee und Joe Milton ihre Vorstellungen nicht durchsetzen. Ein Wechsel zu Philadelphia käme Jones entgegen, wenn das Management von weiteren Quarterback-Wechseln überzeugt ist. Allerdings rücken die Playoffs für die Eagles weiter aus dem Blickfeld, während die Aussicht auf einen vorderen Draft-Pick im Jahr 2027 an Reiz gewinnt. Jones würde diese strategische Neuausrichtung nicht unbedingt unterstützen.

Als weiterer Kandidat werden die New England Patriots gehandelt. Der Backup Tommy DeVito brachte die Offensive der Patriots gegen die Detroit Lions nicht mehr in Schwung. Ein Verpflichtung von Jones wäre in New England daher nicht nur eine zusätzliche Absicherung, sondern eine echte Option für tatsächliche Einsätze. Für den 29-Jährigen wäre New England ein attraktives Ziel, da sie als Playoff-Contender gelten. Allerdings ist klar, dass eine langfristige Perspektive als Nummer eins an der East Coast für ihn nicht bestehen würde. Die Zukunft von Jones hängt nun von seiner schnellen Anpassung und der finanziellen Flexibilität der interessierten Teams ab.