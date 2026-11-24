Die Indianapolis Colts haben Daniel Jones von der Waiver-Liste genommen. Mehrere NFL-Teams zeigen Interesse, doch eine Verpflichtung als Free Agent bleibt wahrscheinlicher.

Die Indianapolis Colts haben die Weichen für die Zukunft gestellt und Daniel Jones freigestellt. Der 29-Jährige muss nun umgehend nach einem neuen Verein suchen, da die Organisation seine Dienstleistungen nicht weiter benötigt. Obwohl der Quarterback die aktuelle Saison mit 13 Interceptions anführt, wird er von mehreren Teams als möglicher Verstärkungskandidat gehandelt. Besonders das finanzielle Angebot macht ihn zu einem attraktiven Ziel am Markt.

Waiver-Liste und Gehaltsstruktur

Offiziell steht Daniel Jones noch bis Montagabend um 22 Uhr deutscher Zeit auf der Waiver-Liste der Liga. Dennoch ist es laut Informationen von ESPN wahrscheinlicher, dass die anderen Franchisen abwarten. Das Ziel ist es, ihn nach dem Ablauf der Frist als Free Agent zu verpflichten. In diesem Szenario wären die Gehaltszahlungen frei verhandelbar. Das absolute Minimum würde hierbei bei 505.554 US-Dollar für den Rest der Saison 2026 liegen. Sollte ein anderes Team ihn doch noch während der Waiver-Phase verpflichten, sind die Bedingungen deutlich strenger. Es müssten dann neben den verbleibenden Vertragszahlungen für die aktuelle Saison von rund 2,3 Millionen Dollar auch die Bezüge für 2027 übernommen werden. Dabei handelt es sich um insgesamt 38 Millionen Dollar, wovon über 10 Millionen Dollar garantiert sind.

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Mögliche Stationen und Teamkonflikte

Die New England Patriots gelten als besonders interessierter Kandidat. Der aktuelle Backup Tommy DeVito brachte die Offensive der Patriots im Spiel gegen die Detroit Lions nicht mehr in Schwung. Ein Wechsel zu den Patriots wäre für Daniel Jones also keine reine Absicherung, sondern eine echte Chance auf Spielzeit. New England ist ein Playoff-Contender, was den 29-Jährigen als attraktives Ziel macht. Allerdings ist klar, dass dort keine langfristige Perspektive als Nummer 1 besteht. Auch die Minnesota Vikings hatten bereits Interesse gezeigt. Laut ESPN hatten die Vikings noch während des Trade-Fensters bei den Colts wegen Jones angefragt, was damals abgelehnt wurde. Für die Vikings könnte ein neuer Versuch nun erfolgreich sein, zumal die Position teilweise gedeckt ist, aber Erfahrung fehlt.

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Situation bei anderen Franchises

Auch die Arizona Cardinals haben mit Problemen auf der Quarterback-Position zu kämpfen. Die aktuellen Starter Jacoby Brissett, Gardner Minshew und Carson Beck sind allesamt verletzt oder in ihrer Form eingeschränkt. Daniel Jones wäre ein Kandidat, um den Cardinals Stabilität zu verschaffen. Das Team hat sogar genug Cap Space, um ihn direkt von der Waiver-Liste zu holen, was aber als unwahrscheinlich gilt. Bei den Baltimore Ravens gab es bereits ein konkretes Angebot. Adam Schefter berichtete, dass die Ravens einen Viertrunden- und einen Fünftrunden-Pick anboten, falls die Ravens die Playoffs erreichen. Die Ravens selbst kämpfen um einen Playoff-Platz und haben eine 4-6-Bilanz. Eine Rückkehr zu den Vikings wäre für Daniel Jones zudem reizvoll, da er dort im Jahr 2024 ohne Einsatzzeit blieb und das Umfeld kennt.

Option Philadelphia und weitere Perspektiven

Die Philadelphia Eagles stehen in einer schwierigen Lage. Jalen Hurts steht wegen eines Blutgerinnsels in der Lunge auf der Injured Reserve List. Eine Rückkehr in dieser Saison ist unwahrscheinlich. Die Vertreter Tanner McKee und Joe Milton konnten sich seit dem Ausfall von Hurts nicht als echte Lösung etablieren. Eine Verpflichtung von Daniel Jones würde den Eagles zwar kurzfristig helfen, aber die Aussichten auf die Playoffs schwinden mit jeder Niederlage. Nach sieben Pleiten steht das Team bei einer 2-7-Bilanz. Ein vorderer Draft-Pick für 2027 erscheint attraktiver als ein teurer Wechsel. Es bleibt abzuwarten, ob ein Team das Risiko eingeht oder den günstigeren Weg des Free Agent-Status wählt, um das Budget nicht zu belasten.