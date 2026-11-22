Die Colts entlassen Daniel Jones. Als Free Agent stehen ihm mehrere Optionen offen, darunter Patriots, Vikings und Ravens, die um seinen Einsatz kämpfen.

Die Indianapolis Colts haben ihre langjährigen Pläne mit Quarterback Daniel Jones beendet und ihn von der aktiven Kaderliste genommen. Durch diesen Schritt gibt der 29-jährige Spielmacher seine Position bei den Colts auf und muss nun schnell nach einer neuen Heimat in der National Football League suchen. Der abrupte Wechsel öffnet die Tür zu mehreren potenziellen Arbeitgeber, die dringend Verstärkung im Backfield benötigen und den ehemaligen Starter als bezahlbare Option ins Visier nehmen.

Detaillierte Abläufe und Vertragskonditionen

Formal steht Daniel Jones noch bis Montagabend um 22 Uhr deutscher Zeit auf der Waiver-Liste der Liga. Dies ist eine Standardphase, in der andere Mannschaften Vorkaufsrechte auf den Spieler haben könnten. Allerdings ist es laut Berichten von ESPN eher wahrscheinlich, dass die Teams abwarten, die Frist auslaufen lassen und den Quarterback anschließend als Free Agent unterzeichnen. Der Vorteil dieses Manövers liegt auf der Hand: Das neue Team müsste keine Waiver-Punkte aufgeben und könnte die Gehaltsverhandlungen frei führen.

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Sollte ein Klub doch noch während der Waiver-Phase zugreifen, wird es finanziell deutlich komplizierter. Das verpflichtende Team müsste den Rest des Jahres 2026 zahlen, was laut Spotrac rund 2,3 Millionen US-Dollar beträgt. Hinzu kämen die Verpflichtungen für die Saison 2027 in Höhe von 38 Millionen Dollar. Davon sind über 10 Millionen Dollar garantiert. Im umgekehrten Szenario einer Free-Agency-Zusammenarbeit wären die Ausgaben für die restliche Spielzeit 2026 stark begrenzt, wobei ein Mindestgehalt von 505.554 US-Dollar für den Rest der Saison fix wäre.

Interessenkonflikte und Positionen der Teams

Die New England Patriots sind ein besonders attraktiver Kandidat für Jones. Der aktuelle Backup Tommy DeVito konnte die Offense der Patriots im Spiel gegen die Detroit Lions nicht mehr nachhaltig in Schwung bringen. Eine Verpflichtung von Jones würde den Patriots somit nicht nur eine tiefe Reserve bieten, sondern ihn auch als echten Einsatzkandidaten nutzen. Allerdings ist klar, dass eine langfristige Perspektive als Nummer eins in New England unwahrscheinlich ist, da die Mannschaft im Jahr 2027 einen vorderen Draft-Pick anstrebt.

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Die Minnesota Vikings haben bereits Interesse signalisiert. Laut ESPN hatten die Vikings in der Vergangenheit bereits ein Trade-Fenster bei den Colts für Jones geöffnet, waren jedoch abgeschmettert worden. Nun könnte ein zweiter Anlauf gelingen. Auch wenn Quarterback J.J. McCarthy inzwischen gedeckt erscheint, wäre Jones als erfahrener Backup reizvoll. Für den Spieler bietet eine Rückkehr vor allem Stabilität in einem ihm bekannten Umfeld, nachdem er 2024 bei den Vikings ohne Einsatzzeit blieb.

Auch die Baltimore Ravens und die Arizona Cardinals spielen im Hintergrund eine Rolle. Die Ravens boten im Tausch für Jones einen Viertrunden- und im Playoff-Fall einen Fünftrunden-Draftpick an. Dies geschah im Kontext von Lamar Jackson, der voraussichtlich nur zum Saisonende zurückkehrt. Die Arizona Cardinals leiden unter einer 4-6-Bilanz und haben mit Verletzungen bei Carson Beck und Gardner Minshew zu kämpfen. Obwohl sie genug Cap Space hätten, ist ein direkter Kauf laut ESPN weniger wahrscheinlich als die Suche nach Alternativen.

Auswirkungen und strategische Konsequenzen

Negativ fällt bei der Bewertung von Jones auf, dass er in der laufenden Saison das Negativ-Ranking mit 13 Interceptions anführt. Trotz dieser statistischen Schwäche bleibt er als Quarterback eine ernstzunehmende Option für Teams, die unter Druck stehen und schnelle Lösungen suchen. Die Konkurrenz im Quarterback-Feld ist groß, da auch die Philadelphia Eagles einen Wechsel in Erwägung ziehen, obwohl sie bei einer 2-7-Bilanz eher am Draft interessiert sind.

Die Philadelphia Eagles haben nach dem Ausfall von Jalen Hurts auf der Injured List aufgrund eines Blutgerinnsels in der Lunge Probleme. Vertreter wie Tanner McKee und Joe Milton konnten bisher keine klare Führung übernehmen. Eine Verpflichtung von Jones würde hier für zusätzliche Sicherheit sorgen, auch wenn das Team langfristig wahrscheinlich den Fokus auf den Draft 2027 legt und die Playoffs aus den Augen verloren hat. Jeder neue Wechsel muss hier den direkten Nutzen beweisen, da die Pleitereihe anhält.