Prozess gegen den 41-Jährigen: Daniel Lux gibt zu, Molotowcocktails gegen CDU, SPD und andere in Flensburg eingesetzt zu haben. Motive und Folgen im Detail.

Der ehemalige Lokalpolitiker Daniel Lux steht wegen schwerer Brandanschläge vor Gericht. Der 41-Jährige hat zugegeben, mit selbstgebauten Molotowcocktails acht Attacken auf Parteibüros in Flensburg verübt zu haben. Die Tatorte lagen im Erdgeschoss von Wohngebieten, wodurch die Bewohner gefährdet wurden. Die Angriffe richteten sich gezielt gegen die Büros von CDU, SPD, Grünen und Linken. Lux rechtfertigte seine Gewalttaten als notwendigen politischen Protest.

Rechtliche Einordnung der Brandanschläge in Flensburg

Daniel Lux steht unter anderem wegen versuchter schwerer Sachbeschädigung und Verstoßes gegen das Waffengesetz Anklage. Bei den Angriffen setze er sieben Mal Molotowcocktails ein, während ein achtes Präparat kurz nach der Zündung auf dem Boden zerschellte. Die Brandmittel entzündeten sich teilweise direkt vor den Eingängen der Einrichtungen. Zudem beschmierte er die Türen der betroffenen Büros mit Spray in schwarz-rot-gelber Farbe. Die Polizei konnte den Angeklagten durch Fahndungsfotos eindeutig identifizieren, da er sein Gesicht während der Taten nicht verbarg.

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Motive und politischer Hintergrund von Daniel Lux

Lux schildert einen tiefen Frustrationsprozess, der zu den Taten führte. Ursprünglich engagierte er sich zunächst in der CDU, verlor jedoch aufgrund der Corona-, Wohnungs- und Migrationspolitik das Vertrauen. Anschließend schloss er sich der 2020 gegründeten Kleinstpartei dieBasis an, die vor allem durch Kritik an Corona-Maßnahmen bekannt wurde. Später suchte er Kontakt zur AfD. Er beschreibt seine eigene politische Position als weder rechts, noch links oder mitte, was er als Ursache für die gesellschaftliche Spaltung sieht. Er fordere echte Demokratie und Lösungen für Probleme, die seiner Meinung nach verdrängt würden.

Konstruktion und Einsatz der Molotowcocktails

Der Angeklagte erklärte im Prozess den genauen Herstellungsprozess der Brandbomben. Ursprünglich habe er Buttersäure verwenden wollen, diese sei ihm jedoch als zu harmlos erschienen. Die Bauanleitung stammte aus einer Reportage über den Ukraine-Krieg. Lux mischte Benzin mit Backpulver, um ein zu heftiges Brennen und die Zerstörung der Gebäude zu verhindern. Mit diesen acht improvisierten Brandmitteln unternahm er zwei Anläufe. Zunächst trank er vor der ersten Runde zwei Flaschen Bier, bevor er zu Fuß mit vier Bomben loszog. Die Route hatte er im Vorfeld recherchiert.

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Psychologische Wirkung und Geständnis von Daniel Lux

Die erwartete mentale Wirkung der Gewalt blieb aus. Nach der ersten Nacht kehrte Lux nach Hause zurück, fühlte sich jedoch nicht besser. Er war enttäuscht und plante am nächsten Abend einen zweiten Anlauf mit den verbliebenen vier Brandmitteln, diesmal ohne Alkohol. Auch dieser zweite Versuch brachte keine Besserung seiner Stimmung. Im Geständnis erklärte er: Mein Hass war größer als meine Vernunft. Er bezeichnete Gewalt zwar allgemein als falschen Weg, meinte aber zugleich, dass Gewalt notwendig sei, um gehört zu werden. Er sei der Ansicht, keine andere Wahl gehabt zu haben.

Verlauf des Prozesses und offene Fragen

Daniel Lux legt ein umfassendes Geständnis ab und zeigt keine Reue für den Charakter der Tat. Er erklärte, dass er sein Gesicht bewusst zeigte, um Verantwortung zu übernehmen. Die Gefahr für die Bewohner der Wohnhäuser über den Büros spielte für ihn keine entscheidende Rolle bei der Planung. Er betonte jedoch, die Gebäude selbst nicht anzünden zu wollen, obwohl er in Kauf nahm, dass das Feuer außer Kontrolle geraten konnte. Aktuell verbüßt Lux seine Haftstrafe. Über den genauen Sinn seiner Forderungen nach echter Demokratie gibt er jedoch keine weiteren Details preis und kündigt an, weiterzukämpfen, bis diese erfüllt sind.