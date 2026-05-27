Daniel Meyer verlässt Halleschen FC und wechselt zu Greuther Fürth

Sportdirektor Daniel Meyer verlässt den Halleschen FC nach zwei Jahren und wird neuer Sport-Geschäftsführer bei Greuther Fürth. Der Schritt bedeutet einen Karrieresprung von der Regionalliga in die 2. Bundesliga. Nachfolger in Halle wird Ex-Keeper Marian Unger.

Der Hallesche FC muss sich nach zwei Jahren von seinem Sport direktor Daniel Meyer verabschieden. Der 46-jährige gebürtige Hallenser wird seinen auslaufenden Vertrag nicht verlängern und stattdessen als neuer Sport -Geschäftsführer bei Greuther Fürth einsteigen.

Der Wechsel wurde am Mittwochmorgen offiziell bestätigt, nachdem BILD bereits zuvor darüber berichtet hatte. Für Meyer bedeutet der Schritt einen Karrieresprung von der viertklassigen Regionalliga in die zweite Bundesliga. Die Franken hatten am Dienstag im Relegations-Rückspiel gegen Rot-Weiss Essen noch den Klassenerhalt gefeiert, und Meyer soll nun den sportlichen Neuanfang in Fürth verantworten. Der HFC-Vorstand zeigte Verständnis für die Entscheidung: 'Daniel Meyer hat in einer schwierigen Situation Verantwortung übernommen und wichtige Impulse gesetzt.

Dafür sind wir ihm dankbar. Wir können seine Entscheidung nachvollziehen und wünschen ihm für seinen weiteren Weg sowohl beruflich als auch persönlich alles Gute.

' Meyer war nach dem Drittliga-Abstieg des HFC im Sommer 2022 gekommen und hatte den Neuaufbau in der Regionalliga Nordost übernommen. Er setzte beim Teamaufbau vor allem auf regionale Spieler und führte den Klub zu zwei Titeln im Landespokal - ein Erfolg, der jedoch nicht für den Aufstieg in die 3. Liga reichte. Der Verein war dennoch zufrieden mit seiner Arbeit, sodass eine Vertragsverlängerung lange als wahrscheinlich galt.

Noch vor wenigen Tagen hatte Meyer in einem BILD-Interview erklärt, dass es keine Uneinigkeit gebe und nur noch einige Rahmenbedingungen zu klären seien. Doch das verlockende Angebot aus Fürth änderte alles. Meyer selbst äußerte sich in einer Pressemitteilung des Zweitligisten: 'Ich bedanke mich beim Aufsichtsrat für das Vertrauen in meine Person und bin glücklich, dass die Gespräche so positiv verlaufen sind.

Wir haben nun Planungssicherheit und werden die Themen, die wir intern teils auch schon besprochen haben, mit viel Elan angehen. Einen großen Dank möchte ich auch an die Verantwortlichen des Halleschen FC richten, die mir keine Steine in den Weg gelegt haben und mir ermöglichen, hier offiziell bereits am 1. Juni loszulegen.

' Mit Marian Unger hat der HFC bereits einen Nachfolger gefunden. Der 42-jährige Ex-Keeper und Publikumsliebling, der bislang die Lizenzspielerabteilung leitete, wird neuer Sportchef. Vor ihm liegt eine große Herausforderung in einem völlig neuen Themengebiet.

Zudem steht der Verein plötzlich vor einer kniffligen Situation in puncto Transfers: Ein Wechsel von Torjäger Pascal Testroet, der ein gutes Verhältnis zu Daniel Meyer pflegt, dürfte durch Meyers Abgang wohl vom Tisch sein. Testroet war in der abgelaufenen Saison mit 18 Toren maßgeblich am Klassenerhalt in der Regionalliga beteiligt und galt als einer der Leistungsträger. Die Personalie wird den neuen Sportchef Unger gleich zu Beginn fordern.

Insgesamt steht der HFC vor einem Umbruch, der jedoch durch die frühzeitige Klarheit über die sportliche Führung geordnet ablaufen kann. Die Fans blicken gespannt auf die kommende Saison, in der der Verein weiterhin um den Aufstieg mitspielen möchte





BILD_Sport / 🏆 43. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Daniel Meyer Hallescher FC Greuther Fürth Sportdirektor Regionalliga

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Kampf gegen den Abstieg: Greuther Fürth im Relegationsduell gegen Rot-Weiss EssenDie SpVgg Greuther Fürth kämpft im entscheidenden Rückspiel der Relegation gegen Rot-Weiss Essen um den Verbleib in der zweiten Liga, um einen historischen Absturz in die Drittliga zu verhindern.

Read more »

Relegation: Greuther Fürth - RW Essen heute in der LivereportageStarke Nerven sind gefragt. Die SpVgg Greuther Fürth und Drittligist RW Essen kämpfen um den letzten Platz in der 2. Bundesliga. Verfolgen Sie das 'Alles-oder-Nichts'-Spiel der Mittelfranken ab 20.30 Uhr live in der Radioreportage bei BR24Sport.

Read more »

Greuther Fürth schlägt Rot-Weiss Essen in der RelegationIn der Relegation setzte sich Greuther Fürth gegen Rot-Weiss Essen durch. Fürth drehte das 0:1-Hinspielpleite im Rückspiel noch und gewann zu Hause mit 2:0. Noel Futkeu (23) und Branimir Hrgota (33) trafen für Fürth, beide werden Fürth verlassen. Torben Müsel, der im Hinspiel das Tor für Rot-Weiss Essen erzielt hatte, wurde im Rückspiel zur tragischen Figur, verpasste eine Mega-Chance.

Read more »

Daniel Meyer verlässt HFC: Neuer Sportdirektor bei Greuther FürthDaniel Meyer wird neuer Geschäftsführer Sport bei Greuther Fürth. Der 46-Jährige verlässt den Halleschen FC, wo sein Vertrag ausläuft. Fürth sicherte sich am Dienstag den Klassenerhalt in der Relegation gegen Rot-Weiss Essen.

Read more »