Daniel Meyer verlässt HFC: Neuer Sportdirektor bei Greuther Fürth

Daniel Meyer wird neuer Geschäftsführer Sport bei Greuther Fürth. Der 46-Jährige verlässt den Halleschen FC, wo sein Vertrag ausläuft. Fürth sicherte sich am Dienstag den Klassenerhalt in der Relegation gegen Rot-Weiss Essen.

Daniel Meyer (46) wird neuer Geschäftsführer Sport bei der SpVgg Greuther Fürth. Der auslaufende Vertrag des bisherigen Sport chefs des Halleschen FC wird nicht verlängert. Meyer hat dem HFC bereits mitgeteilt, dass er sich der neuen Herausforderung in Franken stellen möchte.

Die Franken hatten sich erst am Dienstagabend durch ein 2:0 im Relegations-Rückspiel gegen Rot-Weiss Essen den Klassenerhalt in der 3. Liga gesichert, nachdem das Hinspiel mit 1:0 verloren gegangen war. Damit endet eine Ära in Halle, wo Meyer seit 2021 als Sportdirektor tätig war. Der gebürtige Kölner bringt reichlich Erfahrung aus dem Profifußball mit.

Er war bereits als Cheftrainer in der 2. Bundesliga aktiv, unter anderem beim FC Erzgebirge Aue (2018/19) und bei Eintracht Braunschweig (2020/21). Zuvor arbeitete er als Nachwuchsleiter beim 1. FC Köln und als U19-Trainer bei RB Leipzig.

Bei den Leipziger Junioren feierte er große Erfolge, darunter den Gewinn der deutschen A-Junioren-Meisterschaft. In Fürth soll er nun die sportliche Leitung neu aufstellen und den Verein langfristig stabilisieren. Der HFC muss sich nun nach einem Nachfolger umsehen. Noch in der Woche vor Pfingsten führte Meyer im Auftrag des Vereins Spielergespräche und wollte Transfers eintüten.

Diese Aufgaben müssen ab sofort andere übernehmen. In Halle beginnt die Suche nach einem möglichen Meyer-Nachfolger, die Gespräche nehmen jetzt Fahrt auf. Der Abstiegskampf in der 3. Liga hat beim HFC Spuren hinterlassen, und die Verantwortlichen hoffen, mit einem neuen Sportchef frische Impulse setzen zu können.

Meyer selbst sieht die Aufgabe in Fürth als reizvoll: Der Verein hat eine gute Infrastruktur und eine starke Nachwuchsarbeit. Fürth, das in der abgelaufenen Saison nur knapp den Abstieg vermied, will sich mit Meyer langfristig in der 3. Liga etablieren und perspektivisch wieder in die 2. Bundesliga zurückkehren





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