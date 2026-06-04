Daniel Peretz vor dauerhaftem Wechsel zu Southampton

Bayern Münchens Torwart Daniel Peretz steht kurz vor einem dauerhaften Transfer zum FC Southampton. Der 25-Jährige war bereits im vergangenen halben Jahr an den englischen Zweitligisten verliehen.

Für die Sport chefs des FC Bayern München, Max Eberl und Christoph Freund, zeichnet sich ein vielversprechender Deal ab. Wie die englische Tageszeitung Daily Echo berichtete, steht Torwart Daniel Peretz kurz vor einem dauerhaften Transfer zum FC Southampton.

Der 25-jährige Israeli war bereits in der zweiten Saisonhälfte an den englischen Zweitligisten verliehen und könnte nun fest verpflichtet werden. Nach Informationen von BILD sind die Verhandlungen zwischen den Vereinen bereits weit fortgeschritten, jedoch noch nicht endgültig abgeschlossen. Peretz kam im Sommer 2023 für rund fünf Millionen Euro von Maccabi Tel Aviv zu Bayern und besitzt einen Vertrag bis 2028.

In der laufenden Spielzeit absolvierte er wettbewerbsübergreifend sieben Pflichtspiele für die Münchner, ehe er im Januar 2025 zum FC Southampton ausgeliehen wurde. Dort überzeugte der 1,90 Meter große Schlussmann mit konstanten Leistungen und entwickelte sich zum Stammtorwart. Die guten Auftritte blieben nicht unbemerkt: Auch andere Klubs sollen Interesse angemeldet haben, doch Southampton hat gute Chancen, den Spieler dauerhaft zu binden.

Für die Münchner wäre ein Verkauf ein Erfolg, da Peretz in den Planungen von Trainer Vincent Kompany keine Rolle mehr spielt. Der Rekordmeister hat bereits bekanntgegeben, dass in der kommenden Spielzeit 2026/27 Manuel Neuer, Jonas Urbig und Sven Ulreich das Torwarttrio bilden werden. Auch Alexander Nübel, der zuletzt an den VfB Stuttgart ausgeliehen war, soll den Verein im Sommer verlassen. Peretz reiht sich somit in die Liste der Abgänge ein.

Sollte der Transfer zu Southampton zustandekommen, würde Bayern voraussichtlich eine Ablösesumme leicht oberhalb des aktuellen Marktwerts von vier Millionen Euro erhalten. Für Southampton wäre die Verpflichtung ebenfalls ein Coup. Der Klub kämpft um den Aufstieg in die Premier League, auch wenn ein Spionage-Skandal die Teilnahme am Play-off-Finale verhindert hat. Peretz fühlt sich in Southampton sportlich und privat wohl und kann sich einen langfristigen Verbleib vorstellen.

In einem Interview mit BILD Ende Mai ließ er seine Zukunft noch offen, betonte jedoch sein Vertrauen auf den richtigen Weg. Der Israeli sagte: 'Ich weiß es noch nicht. Aktuell genieße ich es, jedes Spiel zu spielen. Dann sehen wir, was die Zukunft bringt.

Ich habe vollstes Vertrauen, dass mich Gott an den Ort führen wird, der am besten zu mir passt.

' Mit dem bevorstehenden Wechsel scheint sich dieser Ort nun in Southampton zu finden. Die Bayern-Verantwortlichen Eberl und Freund arbeiten weiter daran, den Kader für die neue Saison zu optimieren. Der Verkauf von Peretz würde nicht nur Ablöseeinnahmen generieren, sondern auch Platz im Gehaltsgefüge schaffen. Gleichzeitig sichert sich Southampton einen talentierten Torwart, der bereits bewiesen hat, dass er auf der Insel bestehen kann.

Der Deal könnte in den kommenden Tagen perfekt gemacht werden, wobei die offizielle Verkündung noch aussteht. Fans beider Vereine verfolgen die Entwicklung gespannt, denn ein Abschluss würde die Sommerplanungen deutlich voranbringen. Insbesondere für Southampton, das nach dem Play-off-Aus einen Neuanfang anstrebt, wäre die dauerhafte Verpflichtung von Peretz ein starkes Signal





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