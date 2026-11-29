Der 39-jährige ERC Ingolstadt Stürmer Daniel Pietta hat in der Deutschen Eishockey Liga den Punkterekord von Patrick Reimer mit 859 Scorerpunkten eingestellt. Im Auswärtsspiel bei den Kölner Haien sorgte er für eine Vorlage zum 4:1. Zudem fand das Spiel in einer historischen Kulisse vor einem Rekordpublikum von 18.800 Fans in der Lanxess Arena statt.

Daniel Pietta hat in der Deutschen Eishockey Liga den Punkterekord von Patrick Reimer eingestellt. Der 39 Jahre alte Stürmer des ERC Ingolstadt schraubte mit einer Vorlage beim 4:1 im Auswärtsspiel am Sonntag bei den Kölner Haie n seine Ausbeute auf 859 Scorerpunkte.

Auch die Kulisse war historisch: 18.800 Fans in der im Sommer leicht umgebauten Lanxess Arena sahen zu, so viele wie nie zuvor in einem DEL-Spiel in einer Eishockeyarena. Der 115-malige Nationalspieler Pietta hat nach 1143 DEL-Spielen 280 Treffer und 579 Vorlagen auf dem Konto. Reimer, Olympiazweiter von 2018, hatte den bisherigen Rekord mit 394 Toren und 465 Assists in 1069 Spielen 2023 aufgestellt. Der inzwischen 43-Jährige ist weiter Rekordtorschütze der DEL.

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Pietta, der an fünf Weltmeisterschaften und den Olympischen Spielen 2022 teilnahm, hatte seine internationale Karriere vor vier Jahren beendet. In der DEL spielte der gebürtige Krefelder von 2004 bis 2020 für die Pinguine. Nach juristischem Streit um seinen 2015 unterschriebenen Zehnjahresvertrag wechselte Pietta nach Ingolstadt. Bester Vorlagengeber der DEL war er bereits seit November 2024.