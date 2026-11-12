Daniel Radcliffe kündigt an, Harry-Potter-Serie nicht zu schauen

Daniel Radcliffe gibt zu, die neue Harry-Potter-Serie vermutlich nicht zu sehen. Der Star begründet dies mit seiner fehlenden TV-Liebe und nennt Ausnahmen.

Daniel Radcliffe äußert öffentlich Zweifel daran, die geplante "Harry Potter"-Serie zu verfolgen. Der Schauspieler, der durch die Filmreihe weltberühmt wurde, bestätigte, dass die Neuinterpretation der Geschichte nicht automatisch auf seiner eigenen Watchlist steht. Diese Aussage markiert eine interessante Distanzierung des ursprünglichen Stars von der jüngsten Anpassung des Universums, die bereits für den 1. Weihnachtsfeiertag angekündigt wurde. Radcliffe, der die Rolle des Harry Potter einst verkörperte, bleibt seiner eigenen Mediennutzung treu, die sich kaum mit modernen Serienformaten deckt.

Medienkonsum und fehlende TV-Zeit

Der 37-jährige Darsteller begründet seine Unsicherheit mit einem grundlegend fehlenden Interesse an fernsehbasierten Inhalten. Er erklärte ehrlich, dass er nicht sicher sei, ob er die Produktion jemals sehen wird. Sein Hauptargument hierbei ist, dass er überhaupt kein Fernsehen schaue. Diese Aussage impliziert, dass selbst ein so kulturell relevantes Event wie die neue Serie ihn nicht aus seiner gewohnten Konsumgewohnheit reißen wird. Für einen Mann, der jahrelang das Leben einer fiktiven Figur im Fernsehen prägte, ist diese Haltung überraschend, folgt aber seiner persönlichen Präferenz.

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Radcliffe hob zudem hervor, dass er viele andere Fernsehklassiker bis dato nicht gesehen habe. Als Beispiele nannte er zwei Serien, die international als absoluter Hit und als Meisterwerke des modernen Erzählens gelten. Er gab an, dass acht Stunden Sendezeit eine sehr lange Dauer darstellen, unabhängig davon, worum es in der Handlung geht. Diese Perspektive unterstreicht seine Priorisierung anderer Medien oder Freizeitaktivitäten gegenüber dem Konsum von Streaming-Inhalten oder episodenweiser Unterhaltung.

Kritik an Klassikern und New York Times Liste

Namentlich nannte Radcliffe die Serien "Breaking Bad" und "Mad Men" als Beispiele für Werke, die er verpasst hat. Beide Produktionen haben sich in der Medienwelt einen legendären Status erarbeitet. Die New York Times setzte diese beiden Serien ganz nach oben auf ihre Liste der besten Fernsehserien des 21. Jahrhunderts. In einer entsprechenden Umfrage stimmten über 500 Menschen aus der Branche ab, um diese Auswahl zu treffen.

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"Breaking Bad" erreichte dabei den ersten Platz, während "Mad Men" die dritte Position für sich entscheiden konnte. Diese hohe Platzierung bei einer Umfrage mit über 500 teilnehmenden Experten unterstreicht die Bedeutung dieser Serien in der Popkultur. Dass Radcliffe diese Werke nicht kennt, während er die eigene Filmreihe selbstverständlich kennt, da er darin mitwirkte, zeigt eine klare Trennung zwischen seinem beruflichen Schaffen und seinem privaten Medienkonsum.

Kein Rat für den neuen Darsteller

Bezogen auf die Besetzung der neuen Serie, bei der Dominic Solamé die Rolle von Harry Potter übernimmt, verzichtet Radcliffe auf jede Form von Beratung. Er betonte deutlich, dass er Dominic wirklich keine Ratschläge gebe, da dieser alles im Griff habe. Der Schauspieler führt aus, dass Dominic keine Hilfe von ihm benötige. Zudem möchte er den jungen Darsteller nicht durch Kommentare in Interviews unter Druck setzen oder quälen.

Radcliffe erklärte weiter, dass sein einziger Wunsch darin bestehe, Dominic eines Tages kennenzulernen. Er hoffe sehr, diese Begegnung zu erleben. Bis dahin belassen es die beiden Schauspieler bei einer respektvollen Distanz. Diese Haltung spiegelt eine professionelle Haltung wider, bei der der Erfolg des Nachfolgers nicht durch vergangene Ruhmestaten oder unerwünschte Ratschläge überschattet werden soll. Die Serie wird insgesamt acht Folgen umfassen, wobei die Inszenierung aller sieben Werke auf zehn Jahre verteilt ist.