Daniel Radcliffe ist unsicher, ob er die neue Harry-Potter-Serie schauen wird. Der Schauspieler zeigt keine Eile und verweist auf seine hohen Ansprüche an Serien./Description

Der Schauspieler Daniel Radcliffe, der weltweit durch die Verkörperung der Titelfigur in der Filmreihe bekannt wurde, äußert nun Zweifel bezüglich der geplanten Fernsehserie. Die Frage, ob er die Neuproduktion des Franchises sehen wird, beantwortet der 37-Jährige mit deutlicher Zurückhaltung. Er betonte in einem aktuellen Interview, dass er sich keine festen Termine für neue Serien mache und die neue "Harry Potter"-Serie auf seiner Watchlist möglicherweise gar nicht steht.

Hohe Ansprüche an Fernsehserien

Radcliffe führt aus, dass er grundsätzlich kaum noch Fernsehen schaue und daher auch keine Dringlichkeit verspüre, sofortige Inhalte zu konsumieren. Als konkretes Beispiel nannte er zwei Serien, die als absoluter Meilenstein der Fernsehgeschichte gelten und trotzdem unentdeckt geblieben sind. Er gestand ein, dass er die Kritikerlieblinge "Breaking Bad" und "Mad Men" bis heute nicht gesehen hat. Dies unterstreicht seinen persönlichen Anspruch an die Medien, die er sich im Leben ansieht.

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Der Schauspieler argumentiert, dass acht Stunden eine sehr lange Zeit darstellen, unabhängig davon, worum es sich bei den Inhalten handelt. Diese Aussage bezieht sich indirekt auf die Laufzeit der geplanten Serie, die im Vergleich zu den acht Filmadaptationen der Original-Trilogie weniger Zeit beansprucht. Dennoch hält er an seiner Philosophie fest, dass Qualität und Relevanz für ihn wichtiger sind als bloße Hingabe an aktuelle Trends.

Kommentar zur Besetzung Dominic Simpson

Ein neuer Darsteller wird die Rolle des jungen Zauberers übernehmen, während die Filmtrilogie einst Emma Watson und Rupert Grint als Partner der Hauptfigur zeigte. Daniel Radcliffe zeigte sich beim Thema des neuen Darstellers Dominic Simpson sehr unterstützend. Er gab an, dass er dem neuen Schauspieler keine Ratschläge geben werde, da dieser bereits alles im Griff habe. Radcliffe möchte vermeiden, dass seine Kommentare später in Interviews falsch interpretiert werden.

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Er beschrieb die Situation als Quälerei für den jungen Schauspieler, falls er ihm Anweisungen gäbe. Stattdessen vertraut er auf die Talente von Dominic Simpson und hoffe, diesen einmal persönlich kennenzulernen. Er ist zuversichtlich, dass der neue Darsteller großartige Leistungen zeigen wird und erwartet sehnsüchtig den Moment, in dem er die Serie schließlich gesehen haben könnte.

Struktur und Veröffentlichung der Serie

Die neue Adaption des Fantasy-Universums wird sich nicht auf einen einzigen Film beschränken. Die Serie umfasst insgesamt acht Folgen und wird die Geschichten der sieben Bücher aufteilen. Innerhalb von zehn Jahren sollen alle Werke inszeniert werden, wobei die erste Staffel die Grundlage für den Start bildet.

Die geplante Ausstrahlung der ersten Episode ist für den 1. Weihnachtsfeiertag angesetzt. Die zweite Staffel wird sich anschließend an das zweite Buch der Reihe "Harry Potter und die Kammer des Schreckens" richten. Damit entsteht ein episches Fernsehen, das den langen Bogen der literarischen Vorlage respektvoll adaptiert und eine neue Generation von Zuschauern ansprechen soll.