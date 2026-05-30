Daniel Siebert, einer der besten deutschen Schiedsrichter, wird das Finale der Champions League zwischen Paris Saint-Germain und dem FC Arsenal leiten. Er verpasst jedoch die Fußball-Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko.

Bei der anstehenden Fußball -Weltmeisterschaft sollen die besten Spieler und Schiedsrichter der Welt zum Einsatz kommen. Einer der Top- Schiedsrichter , der Berliner Daniel Siebert (42), wird jedoch nicht an der WM teilnehmen.

Stattdessen leitet er das Finale der Champions League zwischen dem Titelverteidiger Paris Saint-Germain und dem englischen Meister FC Arsenal. Die WM wird er wohl vom Fernseher aus verfolgen, nachdem er eine bittere Enttäuschung verarbeiten musste. Er wurde nicht für die Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko nominiert. Stattdessen wurde Felix Zwayer (44) als einziger deutscher Schiedsrichter nominiert.

Für Siebert wäre es die zweite WM-Teilnahme gewesen, nachdem er bereits 2018 in Katar zwei Spiele leiten durfte. Eine große Ehre für ihn ist es nun, das Finale der Champions League zu pfeifen, was er als erst fünfter deutscher Schiedsrichter tut. Der letzte war Dr. Felix Brych (50), der das Endspiel 2017 zwischen Real Madrid und Juventus Turin geleitet hatte.

Arsenal hat gute Erinnerungen an Siebert, da er bereits zwei Spiele der Gunners in dieser Champions-League-Saison geleitet hat, die beide gewonnen wurden. Ein gutes Omen für das Finale





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