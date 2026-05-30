Der deutsche Schiedsrichter Daniel Siebert leitet das Champions League Finale zwischen Arsenal und Paris Saint-Germain in Budapest und wird für seine souveräne und konsequente Leistung gelobt. Trotz des immensen Drucks behält er die Übersicht und trifft auch in strittigen Situationen die richtigen Entscheidungen. Fachleute wie Torsten Kinhöfer und Schiedsrichterchef Knut Kircher würdigen seine Performance als Werbung für das deutsche Schiedsrichterwesen.

Der deutsche Schiedsrichter Daniel Siebert (42) hat in einem kniffligen Champions-League-Endspiel die Übersicht behalten und wurde für seine Spielleitung in Budapest gelobt. Es sei ein unmenschlicher Druck, der auf einem solchen Finale laste, sagte Ex-Referee Torsten Kinhöfer als Experte im ZDF : Da muss man den Hut vor ziehen.

Siebert habe Werbung für das deutsche Schiedsrichterwesen geliefert. Dem schloss sich der deutsche Schiedsrichterchef Knut Kircher an. Siebert und dessen Team hätten in diesem anspruchsvollen Spiel ein sehr fokussiertes und geradliniges Spielmanagement mit klarster Linie gezeigt. Das deutsche Schiedsrichterwesen ist sehr stolz auf alle und gratuliert zu diesem tollen Spiel, was für immer bleiben wird, sagte Kircher auf SID-Anfrage.

Siebert, EM-Referee von 2021 und 2024, habe eine natürliche Autorität ausgestrahlt, ergänzte Kinhöfer: Er war bei den populären Entscheidungen immer präsent und hat alles im Griff behalten. Der FC Arsenal haderte nach der Niederlage im Elfmeterschießen 3:4 gegen Paris Saint-Germain jedoch vor allem mit Sieberts Entscheidung in einer Szene. Siebert hatte zunächst nach einem Foul von Cristhian Mosquera an Chwitscha Kwarazchelia umgehend und richtigerweise auf Strafstoß für PSG 62. entschieden. Das ist die absolut richtige Entscheidung.

Und es ist stark, das in Realgeschwindigkeit zu sehen, lobte Kinhöfer. Kniffliger wurde es in der Verlängerung 102. , in der besagten Szene. In einem Zweikampf mit Nuno Mendes kam Arsenals Noni Madueke im Strafraum zu Fall, die Londoner tobten, Siebert ließ weiterspielen und verwarnte Teammanager Mikel Arteta sowie Declan Rice nach lautstarken Protesten.

Ein Gerangel. Ich gehe konform mit ihm, sagte Kinhöfer: Das ist in der Verlängerung eines Finals kein Strafstoß. Beide halten, beide zerren. Für Aufsehen hatte Siebert schon kurz vor der Pause gesorgt, als er ein Zeichen setzte: Da Bukayo Saka zu lange für die Ausführung einer Ecke brauchte, pfiff Siebert nach sechsminütiger Nachspielzeit zur Halbzeit und ließ Arsenal den Standard nicht mehr ausführen.

Siebert ist nach Hellmut Krug 1998, Markus Merk 2003, Herbert Fandel 2007 und Felix Brych 2017 erst der fünfte deutsche Schiedsrichter, der ein Finale der Königsklasse geleitet hat. Vom Weltverband FIFA wurde Siebert nicht für die bevorstehende WM-Endrunde in den Kader nominiert, was in Fachkreisen für Some controversy sorgte. Sein Auftritt in Budapest könnte jedoch ein starkes Signal für zukünftige Nominierungen sein.

Insgesamt war das Spiel von vielen strittigen Szenen geprägt, doch Siebert behielt in jeder Phase die Ruhe und Kontrolle. Seine Entscheidungen waren durchweg konsistent und von hoher Expertise getragen. Besonders positiv fiel auf, wie er mit dem Druck des Finales umging und trotz der emotionalen Situationen stets einen kühlen Kopf bewahrte. Das Lob von Kinhöfer und Kircher unterstreicht die herausragende Leistung, die über das einfache Verteidigen von Entscheidungen hinausging.

Siebert setzte mit seiner autoritären, aber fairen Art Maßstäbe und zeigte, warum er zu den besten Schiedsrichtern Europas gehört. Die Tatsache, dass er trotz der Nichtnominierung für die WM in dieser Weise überzeugte, spricht für seine mentale Stärke und sein fortwährend hohes Niveau. Das Spiel wird wegen seiner fair aber stringenten Leitung in Erinnerung bleiben und als Beispiel für modernes Schiedsrichtertätiggelten





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