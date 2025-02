Daniel Sponsel wird im Oktober 2025 Bettina Reitz als Präsident der Hochschule für Fernsehen und Film (HFF) München ablösen. Der Hochschulrat sprach sich mit großer Mehrheit für die Personalie aus. Sponsel ist seit Jahren als Chef des Dok-Fests München bekannt und wird nun die Leitung der renommierten Filmhochschule übernehmen.

Eine mit Spannung erwartete Kultur personalie steht nun fest: Die renommierte Münchner Filmhochschule bekommt einen neuen Präsident en. Daniel Sponsel soll im Oktober 2025 Bettina Reitz ablösen, die seit 2015 die Verantwortung trägt und für eine dritte Amtszeit nicht mehr zur Verfügung steht. Wie die Hochschule für Fernsehen und Film (HFF) mitteilte, hat sich der Hochschulrat mit großer Mehrheit für die Personalie ausgesprochen.

Sponsel, der als Chef des Dok-Fests Spuren in der Münchner Kino- und Festivallandschaft hinterlässt, wird nun dem Staatsminister für Wissenschaft und Kunst, Markus Blume, offiziell vorgeschlagen. Blume würdigte den 1964 in Hamburg geborenen Wahl-Münchner mit den Worten: „Seine Wurzeln liegen an der HFF München, sein Wirken reicht weit darüber hinaus: Daniel Sponsel hat das Dok-Fest München mit Leidenschaft und dem richtigen Biss zu einer international bedeutenden Plattform gemacht – unter seiner Leitung jagt das Festival von einem Publikumsrekord zum nächsten. Hier zeigt sich seine hohe fachliche Expertise und die Ausdauer des ehemaligen Radsport-Profis – beste Voraussetzungen für die nächste Etappe als Präsident der HFF München.“ Sponsel wird nach Reitz der zweite hauptberufliche Präsident der HFF. Er selbst wird mit den Worten zitiert: „Der Film ist eine umfassende Kunstform und für die Erzählung unserer vielfältigen Lebenswelten in dieser bewegten Zeit von großer gesellschaftlicher Bedeutung. Für junge Menschen, die mit ihren künstlerischen Visionen Verantwortung übernehmen wollen, bietet die renommierte HFF München einen sehr guten Raum für die Lehre und einen inspirierenden Austausch. Ich freue mich, an den Ort meiner Wurzeln in der Filmbranche zurückzukehren und die weitere Zukunft der Hochschule aktiv mitzugestalten.“ Sponsel studierte Fotografie in München und Regie für Dokumentarfilm an der HFF. Er ist Autor, Regisseur und Kameramann zahlreicher, mitunter preisgekrönter Dokumentarfilme. Von 2002 bis 2009 war er bereits künstlerisch-wissenschaftlicher Mitarbeiter an der HFF. Auch als Dozent an verschiedenen Institutionen war er tätig





SZ / 🏆 119. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Daniel Sponsel HFF München Filmhochschule Präsident Bettina Reitz Dok-Fest München

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Putin reagiert auf Trumps Drohungen mit CharmeoffensiveRusslands Präsident Wladimir Putin konteriert die jüngsten Drohungen von US-Präsident Donald Trump mit einer Charmeoffensive. Putin betont seine Bereitschaft, Trump zu treffen, und behauptet, der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine hätte möglicherweise verhindert werden können, wenn Trump damals US-Präsident gewesen wäre. Er wiederholt Trumps unbelegte Behauptung, die Präsidentschaftswahl 2020 sei ihm gestohlen worden. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sieht in Putins Avancen einen Manipulationversuch von Russlands Präsident, der den Friedenswillen des neuen US-Präsidenten ausnutzen will.

Weiterlesen »

Eintracht Frankfurt: Große Sorgen um Eintracht-Präsident BeckEintracht Frankfurt Präsident Mathias Beck zieht sich wegen gesundheitlicher Probleme zurück und verpasst die Mitgliederversammlung.

Weiterlesen »

Eintracht-Präsident Beck fehlt bei der MitgliederversammlungEintracht-Präsident Mathias Beck zieht sich aus gesundheitlichen Gründen vorübergehend zurück und wird auch nicht an der wichtigen Mitgliederversammlung am 17. Februar teilnehmen. Dort soll eine wegweisende Kapitalmaßnahme beschlossen werden.

Weiterlesen »

US-Präsident Trump: 'Anti-christliches' Verhalten bekämpfenDonald Trump will 'anti-christliches' Verhalten in Behörden und Gesellschaft erkannt haben und nun bekämpfen. Der US-Präsident kündigte dazu die Gründung einer Arbeitsgruppe an.

Weiterlesen »

Eintracht-Präsident Mathias Beck tritt aus gesundheitlichen Gründen zurückEintracht Frankfurt Präsident Mathias Beck muss sich aus gesundheitlichen Gründen zurückziehen und wird an der wichtigen Mitgliederversammlung am 17. Februar nicht teilnehmen können. Dort soll eine wegweisende Kapitalmaßnahme beschlossen werden. Beck leidet unter einer Lungenentzündung, die auch sein Herz betrifft. Die Überzeugungsarbeit für die Kapitalerhöhung muss nun von anderen Mitstreitern übernommen werden.

Weiterlesen »

US-Präsident legt nach: „Israel wird Gaza an USA übergeben“Donald Trump bekräftigt sein Ziel, Gaza zu übernehmen – will aber keine Truppen schicken.

Weiterlesen »