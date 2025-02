Daniel Theis kehrt nach Europa zurück und unterschreibt bei AS Monaco

Basketball-Weltmeister Daniel Theis kehrt nach acht Jahren in der NBA nach Europa zurück. Der 32-jährige Center wechselt zur AS Monaco und unterschreibt einen Vertrag bis 2026.

Daniel Theis kehrt nach Europa zurück. Der Basketball -Weltmeister wechselt mit sofortiger Wirkung zur AS Monaco und unterschreibt einen Vertrag bis 2026. Nach gut acht Jahren in der NBA ist der 32-Jährige aus Salzgitter zurück in seinem alten Kontinent. 'Monaco hat in den letzten Jahren etwas Großes aufgebaut. Ich wollte Teil dieses Abenteuers sein, eine Chance haben, die EuroLeague zu gewinnen', sagte Theis.

Der Anwärter auf den Titel dürfte sich in Monaco größere Spielanteile erhoffen als in der NBA. Als Tabellenvierter der EuroLeague liegt das Team um Starspieler Mike James, Most Valuable Player (MVP) der Vorsaison, im Kampf um die Play-offs voll auf Kurs.Theis war 2017 vom Bundesligisten Brose Bamberg in die NBA gegangen. Dort spielte er zweimal für die Boston Celtics (2017 bis 2021 und 2022), die Chicago Bulls, die Houston Rockets, die Indiana Pacers, die Los Angeles Clippers und seit Saisonbeginn die New Orleans Pelicans. 2022 erreichte Theis mit Boston die NBA-Finals, verlor die Serie jedoch gegen die Golden State Warriors. Seinen bislang größten Erfolg feierte er mit der Nationalmannschaft beim WM-Triumph 2023 in Manila.Nach zunächst vier Jahren in Boston war der defensivstarke Theis in der Folgezeit immer wieder von Klub zu Klub weitergereicht worden, meist kam er als Rollenspieler von der Bank. Für die Pelicans, als Letzter der Western Conference ohne Chance auf die Playoffs, absolvierte er in der laufenden Saison 38 Partien. In durchschnittlich 16,3 Minuten legte Theis 4,3 Punkte und ebenso viele Rebounds auf.





ransport / 🏆 80. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

DANIEL THEIS AS MONACO EUROLEAGUE NBA BASKETBALL

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Abschied aus der NBA?: Monaco lockt Weltmeister Daniel TheisVor acht Jahren wechselte Daniel Theis aus der Easycredit BBL in die NBA. Jetzt steht der Weltmeister vor der Rückkehr nach Europa. Die Hintergründe.

Weiterlesen »

Daniel Theis beendet NBA-Karriere und wechselt zum AS Monaco BasketDer deutsche Basketball-Nationalspieler Daniel Theis beendet seine Karriere in der NBA und wechselt zum französischen Euroleague-Klub AS Monaco Basket. Nach acht Jahren in der stärksten Basketballliga der Welt kehrt er nach Europa zurück, um dort wieder eine prägende Rolle auf dem Feld zu übernehmen.

Weiterlesen »

Basketballer Daniel Theis: Der Weltmeister kehrt aus der NBA nach Europa zurückAcht Jahre US-Basketball, fast Meister, gerne mal ein Dunk: Nach einer respektablen NBA-Karriere kehrt Theis nach Europa zurück.

Weiterlesen »

NBA: Daniel Theis nach Entlassung bei OKC Thunder offenbar vor Wechsel nach EuropaFans der Dallas Mavericks machen nach dem Doncic-Trade ihrem Ärger Luft.

Weiterlesen »

NBA: New Orleans Pelicans und Daniel Theis verlieren Offensiv-Spektakel - Philadelphia 76ers schocken Cleveland CavaliersNBA-Commissioner Adam Silver spricht über potenzielle Kooperationen zwischen dem europäischen und US-amerikanischen Basketball. Dabei steht offenbar auch die Idee einer neuen Liga im Raum.

Weiterlesen »

NBA: Plötzlich Chance auf Titel: Neuer Klub für Basketball-Weltmeister Daniel TheisDer Wechsel-Wahnsinn geht weiter! Nach Maxi Kleber hat nun mit Daniel Theis der nächste deutsche NBA-Star einen neuen Klub.

Weiterlesen »