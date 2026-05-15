Daniel Thioune überrascht: Bittencourt steht im Kader

Werder-Trainer Daniel Thioune war von einem möglichem Einsatz von Leonardo Bittencourt Kepart am letzten Spieltag und dem dazugehörigen Abschied aufgewühlt. Überraschenderweise steht der Routinier jedoch überraschend im Kader, was THIOUNE ins Schwärmen versetzt. Der Stürmer wird von Beginn an spielen, was auch Musah erhofft hatte, die Startelf wieder in ihre Hand genommen hat.

"Wir hoffen noch auf eine Wunderheilung. "- Das hatte Werder-Trainer Daniel Thioune (51) vor dem Spiel gegen Hoffenheim (0:1) berechnend. --Es sah alles danach aus, als würde er auch das Spiel am Samstag (15.30 Uhr, Sky) verpassen und so einen leisen Abschied erleben.

Doch es kommt anders! Bittencourt steht überraschend im Kader. Angesprochen auf den Routinier (188 Werder-Spiele) gerät Thioune ins Schwärmen.

"Ich habe ihn schon immer als absoluten Führungsspieler wahrgenommen. Das habe ich auch seit meiner Ankunft hier in Bremen vom ersten Tag an gemerkt. Er hat sportlich eine Relevanz und als Mensch eine unheimliche Prägung in der Kabine," betont Thioune. Zusätzlich verrät der ehemalige Düsseldorf-Trainer: "Ich wollte ihn deshalb schon im Sommer zur Fortuna holen.

Wir hatten auch super Gespräche.

" Doch Bittencourt blieb bei Werder. Dort endet sein Weg zwar am 30.6. , doch der Abschied soll noch einmal gebührend gefeiert werden. Ein Kurzeinsatz ist nicht ausgeschlossen.

Thioune: "Ich freue mich sehr, dass er unten in der Trainingsjacke auf der Bank und nicht oben auf der Tribüne sitzen wird. Trotzdem soll das Spiel gegen den BVB nicht auf die leichte Schulter genommen werden. Auch mögliche WM-Fahrer sollen nicht geschont werden.

"Wir wollen nochmal ein gutes Bild abgeben und kein Schaulaufen veranstalten. Es gibt weiterhin nichts zu feiern, auch wenn das Ende mit dem Klassenerhalt positiv war," erklärt der Werder-Coach





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