Schauspieler Daniel Weyman erzählte, dass er erst spät erfuhr, dass er in der Milliarden-Serie 'Die Ringe der Macht' den Zauberer Gandalf verkörpert. Ein Blick auf die Geheimnisse der Produktion.

Der britische Schauspieler Daniel Weyman hat in einem exklusiven Interview mit der Boulevardzeitung BILD ein lange gehütetes Geheimnis der Fernsehproduktion "Die Ringe der Macht" gelüftet. Der 49-Jährige gab zu, dass er über mehrere Jahre hinweg nicht wusste, welche ikonische Figur er in der hochbudgetierten Fantasy-Serie verkörpert. Weyman beschreibt diese Situation als paradox, da er täglich als Schauspieler zur Arbeit ging, sein Bestes gab und dennoch keinen Schimmer hatte, wen er eigentlich spielte.

Geheime Identität der Hauptfigur

Die Macher der Serie hielten die Identität seiner Rolle strikt geheim, selbst gegenüber dem Hauptdarsteller selbst. Weyman erläuterte gegenüber BILD, dass er erst gegen Ende der Dreharbeiten zur zweiten Staffel eingeweiht wurde. In diesem Moment erfuhr er erstmals, dass die Figur, die er in der Serie darstellt, der berühmte Zauberer Gandalf ist. Diese Maßnahme diente offenbar dazu, die spannungsgeladene Atmosphäre und die Plot-Wendungen für den Schauspieler authentisch zu halten.

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Laut Weyman wurde erst sehr spät im Produktionsprozess eine spezifische Szene gedreht. In dieser Sequenz wird explizit erwähnt, dass die Menschen in der fiktiven Welt Mittelerde eine bestimmte Aussage über seine Figur treffen. Dies war der entscheidende Hinweis, der ihm schließlich verriet, in welcher mythologischen Tradition sein Charakter stand und wie er sich in das etablierte Universum einfügt.

Rekordinvestitionen und Produktionsumfang

"Die Ringe der Macht" gilt als aktuell teuerste Serie der Welt, mit Gesamtkosten in Höhe von rund einer Milliarde Euro. Die Serie ist beim Streaming-Dienst Prime Video zu sehen und feiert derzeit die Ausstrahlung der dritten Staffel. Zudem sind bereits zwei weitere Staffeln für die Zukunft geplant, was die langfristige Bindung an die literarische Vorlage von J.R.R. Tolkien unterstreicht.

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Diese enorme finanzielle Investition spiegelt sich auch in der visuellen Qualität wider. Die Bilder der Serie werden als brillant beschrieben, während die Handlungsstränge eng miteinander verknüpft sind. Die dritte Staffel umfasst insgesamt acht Folgen, in denen Elben, Orks, Zwerge und Menschen um die Vorherrschaft in der Tolkien-Welt kämpfen. Gleichzeitig baut der Oberbösewicht Sauron seine dunkle Macht weiter aus. Nachfolge und historische Einordnung

In den bekannten Kinofilmen war der 87-jährige Ian McKellen als der bärtige Magier mit dem Spitzhut zu sehen. McKellen übernahm die Rolle von Gandalf in sechs "Herr der Ringe"-Kinofilmen und gilt als Inbegriff dieser Figur. Er soll auch in einem kommenden Film auf der großen Leinwand wieder in die Rolle schlüpfen, dessen Kinostart erst Ende 2027 erfolgen wird. Bis zu diesem Zeitpunkt bleibt Daniel Weyman der aktuelle Gandalf für Millionen von Fans.

Weyman betonte, dass er auch in Zukunft Geheimnisse über seine Figur wahren muss, da er nichts über die Handlung der kommenden Staffeln preisgeben darf. Er freue sich jedoch darauf, die Erinnerungen an die Dreharbeiten schrittweise in den kommenden Jahren mit den Zuschauern zu teilen. Neben Weyman sind auch weitere bekannte Schauspieler wie der 37-jährige Morfydd Clark als Elbin Galadriel und der 34-jährige Robert Aramayo in den wichtigsten Rollen zu sehen.